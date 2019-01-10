Перші паперові гроші в Росії виготовили з серветок 250 років тому

У 1769 році Катериною ІІ був затверджений маніфест про створення перших паперових грошей у Росії. За наказом імператриці з’явилися перші 25, 50, 75 і 100 рублів, які виготовили з паперових серветок і скатертин. Раніше гроші більше нагадували обкладинку книги, але через час еволюціонували і стали такими, якими є зараз.

Замість традиційного горизонтального формату, паперові гроші робили з вертикальним малюнком. Використовували одноколірний друк і красиві шрифти для оформлення грошової обкладинки.

На кожній асигнації красувався орден апостола Андрія, а в центрі був розташований двоголовий орел, зображений сьогодні на гербі Росії. Також були присутні написи: «Покоит і обороняє», «Любов до батьківщини» і «Діє на користь онаго».

Також на грошах зображували неприступну скелю, під якою бушує море. Ворогів позначали головами чудовиськ.

Грошові купюри виданих номіналів нічим між собою не відрізнялися, окрім цифри. В іншому вони були однакового кольору і зовні нічим не примітними були.

До того моменту, поки до влади не прийшла Катерина II, в Росії використовували виключно монети. Їх виготовляли із золота, срібла і міді. Однак у середині 18 століття гроші стали головним засобом для придбання товарів у країні і потрібно було придумати альтернативу монет. Для їх створення потрібна величезна кількість ресурсів і часу.

Виникали труднощі з доставкою великої суми грошей. Приміром, щоб перевезти 1 тис. рублів монетами потрібно не менше двох возів масою 62,5 пуда.

Після введення в обіг паперових купюр в 1771 році з’явилися фальшивомонетники. Вони переробляли асигнації на 25 рублів в 75 рублів. Трохи пізніше за це ввели смертну кару.