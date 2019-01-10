НАБУ закрив провадження проти голови волинської «Солідарності»

Проти нинішнього керівника волинської територіальної організації «Блоку Петра Порошенка» Солідарність», екс-глави департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА Івана Мирки скасували дисциплінарне провадження. Зацікавився діяльністю і доходами колишнього чиновника три місяці тому Національне антикорупційне бюро, нагадують журналісти місцевої ТРК «Аверс».

Так, антикорупціонерів зацікавило, за які кошти Мірка побудував чотири будинки (на Світязі, в Струмовке і два в Луцьку), звідки у нього п’ять земельних ділянок і квартира в обласному центрі.

«Напевно, у Національного антикорупційного бюро України не повинно бути питань до головного дорожнику області Івану Мирку, якби не той факт, що після того, як він став таким високопосадовцем, «Еврорембуд» і «Шлях», фірми, що належать його родині, почали вигравати тендери на будівництво волинських доріг», – йдеться в сюжеті.

Журналісти нагадали, що після призначення на посаду голови Волинської ОДА Олександра Савченка у нього з Міркою виник конфлікт, але він залишався працювати до прояву інтересу з боку НАБУ. Проти Світи 20 липня почали службове розслідування, а 10 серпня Савченко видав розпорядження про проведення дисциплінарного провадження проти нього.

«З 23 серпня минулого року головного дорожника відсторонили від займаної посади, однак чиновник і сам вирішив звільнитися. За кілька тижнів до цього безпартійний екс-глава департаменту інфраструктури став керівником обласної організації партії БПП «Солідарність». Після цього стосовно колишнього чиновника дисциплінарне провадження закрили», – додають журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що селищний голова смт. Коцюбинське Київської області Ольга Матюшина вийшла з «Блоку Петра Порошенка». Таке рішення вона пояснила тим, що «обласний центр Київщини співпрацює з корупціонерами, причетними до побиття коцюбинці».