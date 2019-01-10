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Росія впала в щорічному рейтингу демократії

10.01.2019

Россия рухнула в ежегодном рейтинге демократии

Росія в щорічному рейтингу демократії зайняла за підсумками 2018 року тільки 144 місце зі 167-ми можливих і потрапила до списку авторитарних країн. Падіння склало відразу дев’ять пунктів: у 2017-му Росія була на 135 місці.

Позиції впали із-за різкого (з 4,41 до 3,24) зниження індексу громадянських свобод, а найгірша оцінка Росії (1,79) за показником «функціонування держави». Гірше Росії, судячи з рейтингу, справи йдуть тільки в Сирії, Північної Кореї, Ірані, Бахрейні тощо державам. Рейтинг кожен рік становить Economist Intelligence Unit (аналітичний підрозділ британського журналу The Economist).

Лідер рейтингу — знову Норвегія, аутсайдер — КНДР. Сильно «просіли» Нікарагуа і Венесуела, а також Італія і Туреччина. Поліпшення автори рейтингу побачили у Вірменії та Македонії.

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