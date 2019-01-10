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Держдума відхилила три законопроекти про індексацію виплат працюючим пенсіонерам

10.01.2019

Госдума отклонила три законопроекта об индексации выплат работающим пенсионерам

Державна дума відхилила три законопроекти про індексацію виплат для працюючих пенсіонерів, які розробили фракції КПРФ, ЛДПР і «Справедлива Росія», повідомляє .

Законодавчі ініціативи не знайшли підтримки ні в уряду, ні у профільних комітетів Держдуми і Ради Федерації.

Один із законопроектів був внесений депутатами від КПРФ Олегом Смоліним і Миколою Коломейцевым в жовтні 2017 року. На думку авторів, в Росії необхідно відновити індексацію пенсій, оскільки її відсутність знижує рівень життя працюючих пенсіонерів.

 

Аналогічний проект внесли в Держдуму в січні 2018 року депутати від ЛДПР Володимир Жириновський і Ярослав Нілов.

Законопроект депутатів від «Справедливої Росії», внесений в грудні 2017 року, пропонував виплатити суми страхових пенсій, недоотриманих з 2016 по 2018 рік. Автори підкреслювали, що ініціатива не вимагає додаткових витрат з федерального бюджету, а з Пенсійного фонду на це витратили близько 963 млрд рублів.

В кінці 2016 року уряд прийняв рішення не проводити звичну індексацію пенсій і замінило її одноразовою виплатою в розмірі п’яти тисяч рублів, яку пенсіонери отримали в січні 2017 року.

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