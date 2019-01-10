Держдума відхилила три законопроекти про індексацію виплат працюючим пенсіонерам

Державна дума відхилила три законопроекти про індексацію виплат для працюючих пенсіонерів, які розробили фракції КПРФ, ЛДПР і «Справедлива Росія», повідомляє .

Законодавчі ініціативи не знайшли підтримки ні в уряду, ні у профільних комітетів Держдуми і Ради Федерації.

Один із законопроектів був внесений депутатами від КПРФ Олегом Смоліним і Миколою Коломейцевым в жовтні 2017 року. На думку авторів, в Росії необхідно відновити індексацію пенсій, оскільки її відсутність знижує рівень життя працюючих пенсіонерів.

Аналогічний проект внесли в Держдуму в січні 2018 року депутати від ЛДПР Володимир Жириновський і Ярослав Нілов.

Законопроект депутатів від «Справедливої Росії», внесений в грудні 2017 року, пропонував виплатити суми страхових пенсій, недоотриманих з 2016 по 2018 рік. Автори підкреслювали, що ініціатива не вимагає додаткових витрат з федерального бюджету, а з Пенсійного фонду на це витратили близько 963 млрд рублів.

В кінці 2016 року уряд прийняв рішення не проводити звичну індексацію пенсій і замінило її одноразовою виплатою в розмірі п’яти тисяч рублів, яку пенсіонери отримали в січні 2017 року.