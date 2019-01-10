Управлінець Черновецького незаконно добудовує будинок у центрі Києва

Директор «Київпроекту», керівник «Укржилстроя» і «Арикса» Роман Гладуняк оформив на себе неіснуючі квартири і почав добудовувати поверхи на будинку в центрі Києва. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на матеріали справи Голосіївського районного суду Києва від 13 грудня.

Так, суд заарештував вісім квартир у будинку вул. Паньківська, 25 в рамках кримінального провадження. У поліцію звернулися мешканці чотирьохповерхового будинку і повідомили, що на даху йде незаконне будівництво.

Слідчі встановили, що вздовж всього будинку над четвертим поверхом розміщена дерев’яна конструкція, яка обгороджена поліетиленовою плівкою. Всередині невідомі проводять роботи з капітального будівництва даху. Доступ на технічний поверх і горище для мешканців будинку недоступний.

За даними «Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Голосіївського району Києва», в будинку зареєстровано 11 квартир. Проте слідчі з’ясували, що в держреєстрі прав за вказаною адресою зареєстровано ще вісім квартир, які зараз фактично відсутні в будинку. Але в керуючу компанію ніякі документи з цих квартирах не надавали.

«Вказані неіснуючі квартири зареєстровані на Гладуняка. Квартири площею від 73 до 85 кв. м. за один день зареєстрували реєстратори управління юстиції в Києві Сніжана Аврамченко і Лілія Корчинська», – зазначають журналісти.

Як було встановлено, містобудівні умови і обмеження для проведення будівництва не надавалися, звернення на їх отримання не надходили. Також не надходили звернення, не видавалися і не реєструвалися документи, які дають право на виконання підготовчих, будівельних робіт і свідчать про готовність до експлуатації об’єкта будівництва за вказаною адресою.

Журналісти також нагадують, що Гладуняк з липня 2015 до 2017 року був заступником генерального директора з фінансових питань та розвитку КО «Київзеленбуд». А при столичному мерові Леоніду Черновецькому, в 2007-2009 роках, чиновник очолював комунальне «Київське інвестиційне агентство», в 2009-2011 роках — Головне управління контролю за благоустроєм КМДА.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Василь Хмельницький, співвласник девелоперської компанії UDP і аеропорту «Жуляни», продав свою частку в «Київпроекті» компанії Traylory Ventures. Остання до цього володіла 94,4% «Київпроекту» — таким чином власником «Київпроекту» стала група інвесторів на чолі з екс-заступником КМДА Денисом Бассом.