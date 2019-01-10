Світовий банк передбачив Росії дворазове відставання від світу

Російська економіка в 2019 році буде розвиватися повільніше, ніж передбачалося, і вдвічі відстане від світу за темпами зростання. Такий прогноз дає Світовий банк у січневій доповіді про перспективи глобальної економіки.

За підсумками 2018 року зростання російського ВВП склав близько 1,6% – на 0,1 відсоткового пункту більше, ніж очікувалося.

Однак у цьому році економіка сповільниться до 1,5%, що на 0,3 п.п. менше попереднього прогнозу і майже вдвічі нижче середнього показника, який СБ оцінює в 2,9%.

Відставання від групи країн буде майже триразовим – їх банк прогнозує зростання на рівні 4,2%).

Лідерами по швидкості економічного зростання залишаться держави Південної Азії: їх сукупний ВВП в 2019 році додасть 7,1%, а порівняно з минулим роком зростання прискориться на 0,2 п. п.

Перспективи глобальної економіки в цілому стають «похмурішим», йдеться в доповіді банку: обсяги міжнародної торгівлі скорочуються, зберігається підвищена напруженість в торгових відносинах, а деякі великі країни з ринковою економікою відчули серйозний тиск з боку фінансових ринків.

У першу чергу під ударом опиняться країни, залежні від експорту сировини, вважає СБ: зростання ВВП за підсумками минулого року не дотягнув до очікувань 0,8 відсоткового пункту, а в 2019-му буде на 0,7 п. п. нижче, ніж прогнозувалося в жовтні.

Позначається посилення політики світових центробанків. «Різке підвищення вартості запозичень може негативно відбитися на величині приток капіталу і привести до уповільнення темпів економічного зростання в багатьох країнах з економікою, що формується, і країнах, що розвиваються», – констатує СБ.

У кожної третьої такій країні темпи зростання ВВП на душу населення «будуть недостатні для скорочення відставання в рівні доходу від розвинених країн», додають в банку.

В Росії ситуацію посилюють «слабкі» успіхи в диверсифікації економіки, зазначав СБ раніше: за останні 4 роки місце РФ в глобальних виробничих ланцюжках не зазнало змін. 59% експорту припадає на вуглеводні, ще 10% – на метали і лише 7,6% відноситься до продукції високих переділів – машин і обладнання.

Зовнішні фактори, як відзначають у банку, також «залишаються здебільшого несприятливими»: можливе розширення санкцій і геополітична напруженість транслюються в високу невизначеність, яка тисне внутрішній попит.