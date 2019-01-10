“Навала нечисті”: Фаріон поскандалила з-за мови в аквапарку Львова

Одіозна екс-нардеп від фракції “Свобода” Ірина Фаріон влаштувала перестрілку на мовному ґрунті у львівському аквапарку.

Її обурило те, що багато відвідувачів, включаючи дітей, розмовляли при ній російською мовою. Своїм невдоволенням з цього приводу борець за українську мову поділилася на особистій сторінці в Facebook.

“Як я плавала у львівському аквапарку. Пливу під тупу англомовну попсу. На сусідній доріжці дві куфи, з-під яких вода з берегів пре, — по-московському ляпають і вытаращиваюся в мою сторону. Переодягаючись в кабінці, чую дикий вереск московскоязычных отрочат типу Саша, Маша, Світла, Діма. Виходжу сушити голову і демонстративно запитую у персоналу, що за нашестя нечисті на самі свята, обурююся їх мовою. Всі інші здивовано вытаращиваются на мене”, — написала вона.

Після її бурхливих збурень до рецепшену підійшла нова група відвідувачів, яких Фаріон назвала “московскоязычной ордою”. За словами екс-нардепа, співробітниця аквапарку вирішила її підтримати і привітала групу словами “Христос ся рождає!”.

“Ті сторопіли (щоб не сказати іншого зрозумілого для них слова). Мовчать витріщаючись, як сови. Тут висовую мокру голову я і кажу голосно їм в обличчя: “Навчіться відповідати: “Славімо Його”.Сторопіли номер два. Тупо лупає очима. Вимучили з себе. Значить, їх треба вставляти грубо на кожному кроці! Тут панують українці. Не подобається: вокзал, Москва, валізу. Чудово поплавала”, — задоволено сказала Фаріон.