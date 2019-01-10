Акула напала на двох жінок на південно-сході Австралії

Відпочивали поблизу люди допомогли постраждалим вибратися з води і викликали рятувальників.

Акула напала на жінок близько 10:30 (01:30 за Києвом), коли ті купалися недалеко від берега. Відпочивали поблизу люди допомогли постраждалим вибратися з води і викликали рятувальників. Постраждалі жінки були доставлені в госпіталь острова Гамільтон і лікарню Прозерпіни. На щастя, отримані ними травми небезпеки для життя не становлять.

Пляжі острова Гамільтон закриті для відвідування, служба порятунку на водах проводить перевірку акваторії Уїтсандей.