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Акула напала на двох жінок на південно-сході Австралії

10.01.2019

Акула напала на двух женщин на юго-востоке АвстралииВідпочивали поблизу люди допомогли постраждалим вибратися з води і викликали рятувальників.

Акула напала на жінок близько 10:30 (01:30 за Києвом), коли ті купалися недалеко від берега. Відпочивали поблизу люди допомогли постраждалим вибратися з води і викликали рятувальників. Постраждалі жінки були доставлені в госпіталь острова Гамільтон і лікарню Прозерпіни. На щастя, отримані ними травми небезпеки для життя не становлять.

Пляжі острова Гамільтон закриті для відвідування, служба порятунку на водах проводить перевірку акваторії Уїтсандей.

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