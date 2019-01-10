ВМС США випробували новий тип снарядів

При значно меншій вартості нові снаряди можуть досягати швидкості в 3 Маха і вражати цілі на відстані 80 км.

Нові снаряди, які можуть досягати швидкості в 3 Маха (3,6 тис км/год), випускаються з звичайних палубних гармат на кораблях. На минулих випробуваннях в цих цілях використовували 127-мм артилерійську установку Mark 45.

У майбутньому передбачається, що снаряди можна буде випускати також з 155-мм гаубиць, з використанням звичайного пороху в якості “прискорювача”.

Крім значно збільшеній швидкості польоту, нові снаряди можуть досягати цілі на відстані 80 км, що робить їх також чи не найбільш далекобійним зброєю у ВМС США.

Також повідомляється, що вартість нових снарядів буде значно менше, ніж вартість тих, які вже використовуються американськими військово-морськими силами.