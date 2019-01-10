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Стали відомі подробиці розлучення найбагатшої людини світу

10.01.2019

Стали известны подробности развода богатейшего человека мираУ результаті розірвання шлюбу дружина Джеффа Безоса може отримати 69 мільярдів доларів.

Автори видання виходять із того, що майно подружжя будуть ділити порівну. Це включає половину частки Безоса в Amazon, яка зараз становить 16 відсотків.

Також не виключається варіант укладення Безосами угоду про розподіл майна. У цьому випадку пропорції розподілу майна можуть відрізнятися.

В даний час стан Безоса оцінюють у 137 мільярдів доларів. У минулому році на піку воно зросло до 150 мільярдів, завдяки чому Безос був визнаний найбагатшою людиною всіх часів.

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