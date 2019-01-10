Стали відомі подробиці розлучення найбагатшої людини світу

У результаті розірвання шлюбу дружина Джеффа Безоса може отримати 69 мільярдів доларів.

Автори видання виходять із того, що майно подружжя будуть ділити порівну. Це включає половину частки Безоса в Amazon, яка зараз становить 16 відсотків.

Також не виключається варіант укладення Безосами угоду про розподіл майна. У цьому випадку пропорції розподілу майна можуть відрізнятися.

В даний час стан Безоса оцінюють у 137 мільярдів доларів. У минулому році на піку воно зросло до 150 мільярдів, завдяки чому Безос був визнаний найбагатшою людиною всіх часів.