Дрони з бомбами атакували урядовий парад в Ємені

Серед поранених – високопоставлені військові, включаючи заступника начальника Генштабу країни.

Дрони проиранских повстанців-хуситов атакували урядовий парад в провінції Лахдж на півдні Ємену. В результаті скидання з коптеров вибухового пристрою загинули кілька людей.

Парад проходив на території військової бази в районі аль-Ахад, коли на подіумі прогримів вибух.

За даними саудівського каналу Аль-Арабія, загинули п’ять осіб і кілька отримали поранення. На хуситском каналі Аль-Мазира заявили, що цілилися на “керівництво загарбників”.

Невідомо, чи були присутні на параді військові з Саудівської Аравії або ОАЕ – двох країн Перської затоки, які очолюють коаліцію, що вчинила три роки тому вторгнення в Ємен заради відновлення влади президента Абд-Раббу Мансура Хаді.

У грудні проіранські повстанці і підтримуване саудити уряд під тиском Заходу погодилися поставити війну на паузу, щоб обговорити пункти перемир’я. З тієї пори напруга зростає – сторони поки ні до чого не прийшли.