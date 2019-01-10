У справі Манафорта замішані Ахметов і Льовочкін

Американський політтехнолог і колишній глава виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт передавав соціологічні дані, пов’язані з президентськими виборами в США, українським бізнесменам Сергію Льовочкіну та Ринату Ахметову. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

І Льовочкін, і Ахметов були спонсорами лобістської роботи Манафорта в Україні, про це на суді по справі Манафорта заявили прокурори, зазначає телеканал.

Так, міністерство юстиції США попросило спецпрокурора Роберта Мюллера вивчити зв’язки українських бізнесменів з Манафортом на предмет причетності до контактів Росії з штабом Трампа.

В одному з листів в серпні 2016 року Манафорт написав своєму бухгалтеру, що в листопаді 2016 року розраховував отримати $2,4 млн «за роботу, яку він виконував в Україні». У суді сторона звинувачення заявила, що Манафорт під час виборчої кампанії Трампа був зацікавлений в отриманні грошей з іншої країни.

«Ахметов представив Манафорта лідеру партії Віктору Януковичу, і вони вступили в багаторічне партнерство, завдяки яким Янукович здобув перемогу на президентських виборах», – зазначає CNN.

За даними телеканалу, екс-голова Адміністрації Президента України Льовочкін таємно направив за політичні консультації Манафорту мільйони доларів, які політтехнолог намагався передати в інавгураційний комітет Трампа, про що сам розповів на суді.

Раніше повідомляв, що Окружний адміністративний суд Києва 11 грудня 2018 року виніс рішення про те, що глава НАБУ Артем Ситник і нардеп Сергій Лещенко здійснювали неправомірні дії, розголошуючи інформацію про Манафорте.