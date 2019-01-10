Зростання цін і безробіття: що чекає бізнес, і українців з-за підвищення мінімальної зарплати



Нову мінімалку затвердили нардепи в кінці минулого року

З Нового року в Україні в черговий раз зросла мінімальна зарплата. І хоча збільшення не дуже суттєве (на 447 грн — до 4170 грн), експерти занепокоєні, що українці відчутного збільшення доходів не дочекаються, а ціни й безробіття зростуть. Виявилися не готові до таких нововведень і підприємці, які вже готуються скорочувати штат або переводити своїх співробітників в тінь. «Вести» розбиралися, як підвищення мінімалки вплине на українців.

Скільки додадуть до бюджету

З 1 січня мінімальна заробітна плата в Україні виросла на 12% — до 4170 грн. Зазначимо, що таке підвищення дуже близько до цифри офіційної інфляції. За останніми даними Нацбанку, на кінець 2018 року інфляція склала близько 10%. Але реально може виявитися і більше, так як офіційна статистика враховує підвищення вартості споживчого кошика з мінімальним набором продуктів та послуг. У той час як реальне підвищення цін на всі інші товари і послуги виявляється вище. Таким чином, як запевняє економіст Андрій Новак, чергове підвищення мінімальної заробітної плати «підвищенням» можна назвати хіба що з натяжкою. «Підвищення мінімальної ЗП — це лише часткова індексація на інфляцію», — запевняє Новак.

Як би там не було, розглядати ефект від цього кроку слід відразу з декількох сторін. По-перше, це ефект для бюджету. Згідно з даними Держстату, мінімальну зарплату в Україні отримують близько 7%, або понад 3 млн наших співвітчизників. Шляхом нехитрих розрахунків отримуємо, що збільшення доходів державного бюджету від підвищення «мінімалки» може скласти близько 6,7 млрд грн. (враховуючи, що з кожної «мінімалки» в бюджет сягає 22% у вигляді податків, які зараз платить роботодавець фонд праці, і 19,5% — податки, які платить сам найманий працівник). При цьому підвищення мінімальної зарплати жодним чином не позначиться на зарплати в бюджетній сфері. «З 1 січня підвищилася тільки мінімальна зарплата, але не менш тарифної сітки, тому безпосередньо на зарплати бюджетників це рішення не вплине. Зарплати збільшаться тільки у тих, хто працює за «мінімалку», — зазначив Новак.

Зарплата плюс допомога

Більш того, як попереджають експерти, це загрожує реальними скороченнями працівників бюджетної сфери, особливо в бідних регіонах. А для малого і середнього бізнесу підвищення «мінімалки» — це серйозне випробування. Як кажуть самі підприємці, вони не готові до зростаючої зарплатної і податкової навантаженні, тому є ризики ще більшого відходу в тінь. А деякі і зовсім вже прийняли рішення скоротити штат, щоб за рахунок декількох звільнених підняти зарплату іншим.

Як розповів «Вістям» власник однієї зі столичних пекарень Михайло Коваль, найближчим часом він буде змушений скоротити кілька співробітників. «Отримувати прибуток стає все важче. Хоч мінімальну зарплату і підвищують, у людей грошей більше не стає. Паралельно зростають комунальні послуги і ціни. Я, наприклад, я буду змушений попрощатися з кількома співробітниками в найближчі місяці, так як просто не можу потягнути витрати на їх утримання. А тут ще й «мінімалка» росте», — говорить він.

У схожій ситуації опинилися й інші представники, в основному, малого бізнесу. Втім, вони знайшли вихід зі сформованої ситуації. Як раніше писали «Вісті», після першого підвищення «мінімалки» в 2016 році, коли її розмір підняли з 1450 до 3200 грн, в Україні спостерігався сплеск фіктивних звільнень, щоб максимально знизити білу частину доходу. Тоді була поширена схема, коли скорочували працівників, але вони продовжували працювати неофіційно. Плюс йшли на біржу праці і отримували додаткові гроші від держави. Схожа тенденція спостерігається і зараз.

Експерти побоюються, що чергове підвищення мінімальної зарплати ще більше відведе в тінь трудові відносини між роботодавцями і працівниками, так як робота в тіні ставати вигідна обом сторонам. «Все більше людей просить роботодавців вказувати, що вони працюють на півставки і навіть чверть ставки, лише б не вказувати в деклараціях всю суму мінімальної зарплати. Інакше вони ризикують втратити субсидії. Це вигідне і роботодавцям — вони в такому випадку будуть платити менше податків», — зазначає Новак.

Вихід для бізнесу

Тим часом в Українському союзі промисловців і підприємців відзначають, що в такій ситуації у бізнесу є кілька виходів. «Перший вихід — переводити своїх співробітників на ще менший коефіцієнт участі у трудовій діяльності. Другий — використовувати трудові договори, згідно з якою співробітники виконують разові роботи. Третій — проводити скорочення. Четвертий — коли кілька компаній об’єднуються в одну і на свій страх і ризик використовують працю співробітників нелегально під загрозою отримання великих штрафів згідно з трудовим законодавством. А деякі і зовсім закривають свій бізнес. В охоронному і поштовому бізнесі після останнього підвищення мінімальної заробітної плати скорочення відбулися в 10-15 разів», — зазначили в УСПП.

Крім того, експерти також звертають увагу, що зростання мінімальної зарплати викличе додаткове зростання цін на всі продукти харчування і товари. На думку економіста Юрія Гаврилечка, ціни на продукти стануть рости, а виробники будуть намагатися, щоб як можна більше товарів вивезти за кордон і там продати. «Тому на внутрішньому ринку може виникнути дефіцит продуктів, а значить буде падати якість і почнуть зростати ціни», — говорить Гаврилечко.

У свою чергу генеральний директор аудиторської компанії «СейЯ-Кірш-аудит» Тетяна Зацерковна запевняє, що, незважаючи на існуючі ризики, в останні роки в Україні спостерігається позитивна динаміка детінізації економіки. «Зрозуміло, що кожен бізнес зацікавлений у зниженні собівартості праці і як результат — товарів і послуг. Так, підприємці зацікавлені в тому, щоб зарплата була якомога нижчою. Тому ризики відходу в тінь, безумовно, присутні. Але, одночасно з цим, бізнес в Україні сьогодні відчуває колосальний кадровий голод з-за того, що зарплати в сусідніх країнах значно вище, ніж у нас. І цей дисбаланс також створює проблеми для бізнесу. Тому, як би там не було, цей дисбаланс потрібно прибирати», — говорить «Вістям» Зацерковна.

Вона також зазначила, що, незважаючи на суттєве збільшення «мінімалки», в останні роки тотального відходу бізнесу в тінь не сталося. «Зрозуміло, що тінізацію економіки дуже важко підрахувати, але навіть грунтуючись на своєму досвіді, ми бачимо покращення ситуації в цьому плані. І важливу роль в цьому відіграє зняття трирічного мораторію на перевірки бізнесу. Зараз перевірки йдуть дуже активно, тому багато підприємців намагаються вести бізнес максимально прозоро», — сказала «Вістям» Зацерковна.

Раніше «Вісті» писали, що в Польщі для українських заробітчан підняли мінімальну зарплату. Також ми повідомляли, кому чекати перерахунку пенсій у січні.

Зростання цін і безробіття: що чекає бізнес, і українців з-за підвищення мінімальної зарплати оновлено: Січень 10, 2019 автором: Redactor