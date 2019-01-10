Росія втрачає ще одного союзника

1 січня вступив на посаду 38-й президент Бразилії Жаир Болсонару, що має репутацію правого радикала. Як відзначає «Комерсант», це подія може означати різку зміну зовнішньополітичного курсу країни, що входить разом з Росією, КНР, Індією і ПАР в БРІКС — неформальний союз п’яти найбільш швидко розвиваються країн світу.

Правління Болсонару цілком може ознаменуватися виходом Бразилії з БРІКС. Новий бразильський президент оголосив: США не тільки наш головний союзник, але і головний орієнтир, як у внутрішній, так і зовнішній політиці. У цьому зв’язку конфронтація з Китаєм і Росією практично неминуча.

Під час інавгурації Болсонару урочисто проголосив, що національний прапор «більше ніколи не буде червоним, якщо тільки не потрібно пролити кров за те, щоб він залишився зелено-жовтим».

«Сьогодні той день, коли народ почав звільнятися від соціалізму, від збочених цінностей, надмірної присутності держави і політкоректності», — заявив новий бразильський лідер. Крім того, він піддав різкій критиці військові маневри Росії і Венесуели і допустив можливість оборонного співробітництва з США.

«Комерсант» називає вступ Болсонару в посаду «початком нового медового місяця у відносинах Бразилії з США». Про це також свідчать слова відвідав інавгурацію американського держсекретаря Майка Помпео, який закликав до спільної боротьби з головними союзниками Росії в регіоні — Венесуелою, Нікарагуа і Кубою. «У нас є можливість попрацювати пліч-о-пліч проти авторитарних режимів», — заявив він в ході зустрічі з главою МЗС Бразилії.

Варто відзначити, що Болсонару вже зробив перші кроки в цьому напрямку. Так, апарат президента відкликав раніше розіслані запрошення МЗС лідерам країн, які перерахував Помпео: Венесуели, Нікарагуа і Куби. Сам Болсонару назвав режими в цих країнах «диктаторськими».

Крім того, вже відомо про перші призначення в уряді, які не можуть не викликати занепокоєння. Повідомляється, що серед 22 членів нового кабінету 7 відставних військових, чого не було навіть у період військової диктатури 1964-1985 рр.

Одним з найбільш гострих залишається питання про оборонне співробітництво з США та перспективи створення на території Бразилії американської військової бази. Таку можливість Болсонару не виключив у своєму першому телеінтерв’ю каналу SBT 3 січня. За його словами, він відкритий для обговорення цієї теми для того, щоб створити противагу впливу Росії на території Венесуели.

«Залежно від того, що станеться в світі, можливо, доведеться обговорити це питання в майбутньому», — зазначив він.

Варто також відзначити призначення у фінансовому блоці нового уряду, який очолив міністр економіки Пауло Гедес, випускник університету, учень Мілтона Фрідмана, професор Університету Чилі в період військової диктатури Піночета, банкір, мультимільйонер. Очолюване ним міністерство утворене з трьох міністерств — фінансів, планування та бюджету, промисловості і зовнішньої торгівлі.

Повідомляється, що вже на цьому тижні кабінет міністрів Бразилії буде обговорювати два пункти з економічної програми Гедеса — плани пенсійної реформи і масштабної приватизації, з якої з політичних міркувань планується максимально виключити Китай.

При цьому КНР залишається для Бразилії головним торговим партнером, вкладають в латиноамериканську країну величезні гроші. В останні роки Пекін сильно обігнав Вашингтон, що деякі політики в Бразилії вважають надмірним нахилом у бік Піднебесної. Сам Болсонару раніше говорив, що китайці економічно «окупували» його країну і обіцяв боротися з китайським впливом і налагоджувати відносини з західними країнами.

— Група БРІКС формувалася як вільне об’єднання великих країн або розвинених країн, охочих створити економічний і, можливо, політичний центр сили, який був би альтернативним по відношенню до західного, в якому домінують США, — нагадує виконавчий директор міжнародної моніторингової організації CIS-EMO Станіслав Бишок.

— Іншими словами, лояльність країн-учасниць спільного проекту визначалася значною мірою їх відносинами з Вашингтоном. Зміна влади в Бразилії з соціалістичною і антиамериканської на право популістську, орієнтовану на США, цілком може призвести до виходу країни БРІКС. Втім, формального листа про вихід, можливо, і не буде, що, однак, не завадить Бразилії проводити ворожу політику по відношенню до інших держав БРІКС.

Бразилія разом з ПАР спочатку представлялися найбільш проблемними країнами для організації, враховуючи їх віддалене розташування від Євразії та перманентну соціально-політичну нестабільність. У тому чи іншому форматі БРІКС може продовжити існувати, проте основні інтеграційні проекти все-таки будуть відбуватися між Китаєм, Індією і Росією в рамках двосторонніх і багатосторонніх угод.

«СП»: — чи Можливий реальний союз Болсонару і Трампа проти Росії і Китаю? Яким він буде? Військовим? Політичним? Економічним? Небезпечний нам такий союз?

— У тій частині світу тільки США є глобальним гравцем, який може проводити світову політику. У минулому столітті більшу, ніж вона могла, намагалася грати роль і революційна Куба. Гавана здійснювала підтримку тих чи інших лівих національно-визвольних рухів у Латинській Америці та Африці, але ті часи давно пройшли. В рамках американського континенту як і раніше діє доктрина Монро, передбачає виключне становище США у даному регіоні. Інші країни континенту, будь то хоч Канада, хоч Бразилія, можуть з тих чи інших підстав входити в союзницькі відносини з Вашингтоном, проте рівно до тієї пори, поки це не вимагає якихось серйозних економічних, не кажучи вже про військові ризики. Якщо з боку Вашингтона трапиться ультиматум, що вимагає від Болсонару вибирати між США або Китаєм і Росією в якості ексклюзивних партнерів, то рішення бразильського лідера передбачити досить просто.

Разом з тим такий ультиматум навряд чи піде, а от режим найбільшого сприяння Бразилії по відношенню до Вашингтону, безумовно, буде. Для зовнішніх по відношенню до американського континенту країн такий поворот подій не стане несподіванкою.

«СП»: — Китай залишається найбільшим торговельним партнером Бразилії. Як розрив цих зв’язків позначиться на економіці країни?

— Не йдеться про розрив. Економічні розриви взагалі велика рідкість у сучасному глобалізованому світі, тим більше, якщо мова йде не про Північній Кореї, а про країни, що входять в клуб найбільших економік світу. Мова йде скоріше про спроби Бразилії диверсифікувати свою економіку. Враховуючи небажання Білого дому витрачати зайві гроші на допомогу своїм союзникам, неясно, наскільки при цьому Бразилія зможе очікувати якихось істотних компенсацій.

«СП»: — Помпео закликає Бразилії разом боротися з Венесуелою, Нікарагуа і Кубою, чиїх представників демонстративно не запросили на інавгурацію. Чи означає це ескалацію напруженості і можливість війни в регіоні?

— Куба і Нікарагуа самі по собі не становлять для США ніякого інтересу. Венесуела ж, що володіє найбільшими запасами нафти — інша історія. Протягом останнього року в американському експертному співтоваристві дедалі частіше порушувалося питання військової інтервенції для зміщення уряду Ніколаса Мадуро.

Проблема, однак, полягає не в тому, щоб змістити Мадуро, а в тому, що після цього від США вимагатимуть брати участь у відновленні економіки країни після тривалого соціалістичного управління. Це, в свою чергу, вимагає істотних витрат, на які Вашингтон піти не захоче. Вже зараз значна кількість економічних мігрантів з Венесуели пробують знайти своє місце в більш успішних сусідніх країнах, у Колумбії або тієї ж Бразилії. У разі силового зсуву уряду і довгого хаотичного перехідного періоду мігрантів стане ще більше.

Вважаю, наявність відставних військових в новому уряді Бразилії швидше знижує, чим збільшує шанси провокації воєнного конфлікту. Погрози застосувати силу частіше виходять від професійних політиків. Військові ж, яким при розвитку сценарію з силового варіанту, власне, і доведеться вести війну, зроблять все можливе, щоб уникнути відкритої конфронтації.

«СП»: — Як Москва і Пекін повинні і можуть реагувати в разі реального крену Бразилії в бік США?

— Зміцненням двосторонніх відносин економічної і, можливо, військово-політичній лініях. Є певне розуміння, що від розмов про втрату Вашингтоном глобальної ініціативи в міжнародних справах до реальної скасування доктрини Монро — шлях довгий і в даний час чисто гіпотетичний.

Керівник експертної групи «Кримський проект» політолог Ігор Рябов вважає вихід Бразилії з БРІКС цілком можливим.

— Бразилія візьме курс на зближення з США. Буде як Панама. Для багатьох латиноамериканських країн це нормально: то віддалятися від США, то зближуватися з ними. Найяскравіший приклад — Чилі. Проблема не в тому, що глобальний економічний союз БРІКС втратить одну букву, а в тому, що Бразилія може втратити контакти з Росією і Китаєм.

«СП»: — чи Можна говорити про «новий медовий місяць у відносинах Бразилії з США»? Чи означатиме це союз проти Росії і Китаю?

— США зараз жадають зовнішньополітичних перемог. В принципі, технологія приводу до влади в одній з провідних країн Латинської Америки зрозуміла, і це локальний успіх. Проблема в тому, що новий президент робить ставку на ті фінансові інструменти, які звузять можливості середнього класу і молоді, а це може невдовзі обернутися «жовто-зеленими жилетами». Американці не стануть дотувати бразильську економіку. Зараз звучать лише популістські гасла. Подивимося, які будуть реальні кроки.

Як правило, у результаті економічних реформ в латиноамериканських країнах дуже швидко утворюється заборгованість. Втім, є один нюанс: нинішня Америка відрізняється від минулих, новий бразильський президент повинен буде спиратися на внутрішні ресурси. За експериментом буде цікаво поспостерігати. Знову-таки є приклади Чилі, Коста-Ріки і Перу, коли реформи приносили непоганий результат. Але вони базувалися і на соціальній підтримці.

«СП»: — Новий кабінет міністрів заявив про те, що буде обговорювати плани масштабної приватизації (з якої з політичних міркувань планується максимально виключити Китай). При цьому в роки правління Русеф, КНР стала найбільшим торговельним партнером для Бразилії, сам же Болсонару називав це «економічній окупацією». Піде він на розрив з Пекіном, і чим це загрожує?

— Китай залишиться важливим гравцем в Бразилії. Він на відміну від американців має державну стратегію зовнішніх інвестицій. У Китаю багато можливостей, наприклад, стати спонсором економічних реформ. Бразилія може покинути БРІКС, але нікуди не дінеться з міцних обіймів Китаю. Багато країн світу так живуть. Політично їх задавили США, а економічно — Китай.