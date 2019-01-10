Кадиров знову хоче в Сирію?

Рамзан Кадиров знову опинився у фокусі уваги близькосхідних ЗМІ: нібито, він веде якісь сепаратні переговори з лідерами арабських монархій про участь в сирійській війні. Яку роль насправді може грати чеченський лідер?

Американці йдуть, хто приходить?

Поки росіяни відзначали новорічні свята, арабські соцмережі щосили вирували з приводу візиту Рамзана Кадирова в країни Близького Сходу. Почалося все з того, що автор одного з популярних твіттер-акаунтів @without__shadow повідомив, ніби Кадиров під час поїздки в Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) вів переговори про відправку чеченців на війну в Сирії.

Вважається, що аккаунт в Твіттері належить одному із співробітників еміратських спецслужб — у нього понад 190 тисяч передплатників. Після цього можливу роль Кадирова у сирійської громадянської війни почали всерйоз обговорювати різні впливові видання, включаючи ізраїльську газету Debka і американські The Defender Post.

Зокрема, Debka в редакційній статті вказує, ніби по мірі відходу американських військ з Сирії їх місце поступово будуть займати арабські військові, основна мета яких — стримування зростаючого впливу Туреччини в регіоні. Нагадаємо, що з середини грудня турецькі Збройні сили готуються до вирішального наступу в сирійському Курдистані (північних провінціях Сирії, які перебувають під контролем курдських повстанців).

Кадиров повертає російських дітей

Рамзан Кадиров дійсно відіграє все більшу роль у сирійському конфлікті. Ще в грудні 2016 року в Сирії були перекинуті чеченські військовослужбовці: вони були розміщені в Алеппо, де забезпечували евакуацію озброєних повстанців і охороняли гуманітарні конвої. У лютому 2017 року до них приєдналися військові поліцейські, вихідці переважно з Північного Кавказу.

Після того, як Росія, Іран і Туреччина досягли домовленості про створення «зон деескалації», контингент військової поліції був значно збільшений: чеченці були розквартировані, зокрема, в провінціях Хомс і Дера’а, а також у Східній Гуті (передмістя Дамаска).

Станом на кінець червня 2017 року Росія направила до Сирії, щонайменше, чотири батальйону військової поліції з Північного Кавказу, повідомив міністр оборони Сергій Шойгу.

Останні два роки сирійські релігійні діячі неодноразово відвідували Грозний, ведучи офіційні переговори з посадовими особами.

В Сирію чеченські політики також приїжджали регулярно. Під час одного з візитів муфтія Чечні Салаха Межиева було оголошено про плани будівництва кампусу Дамаського університету в Грозному.

Самим частим гостем в Чечні був сенатор Зіад Сабсаби (за походженням сирієць, родом з Алеппо), який займався поверненням у Росію дружин і дітей бойовиків «Ісламського держави». Днями з Багдада в Москву повернулися ще тридцять осіб, серед них діти у віці від 3 до 10 років.

Про те, яку роль Рамзан Кадиров може зіграти на Близькому Сході, «Вільна преса» поговорила зі старшим науковим співробітником Інституту сходознавства РАН Михайлом Рощиным.

«СП»: — Звичайно, суть переговорів, мало хто знає. Але хотілося б зрозуміти, наскільки вірогідним може бути участь Кадирова в переговорах з арабськими лідерами? Чи міг він взагалі мати «мандат» від керівництва Росії?

— Звичайно, всіх подробиць ми не знаємо, але, думаю, Кадиров — важлива людина в наших непрямих контактах з арабськими країнами. Впевнений, що Кремль цінує його в цій якості. Невипадково саме він займається вызволением російських дітей і жінок з іракських в’язниць після розгрому «Ісламської держави».

«СП»: — А наскільки вірогідним вам здається створення військового альянсу Росії, Саудівської Аравії й Арабських Еміратів?

— Я не вірю, що такий альянс можливий. Але думаю, що США зараз намагаються знайти заміну своїм силам в тій зоні Сирії, яка поки що знаходиться під їх контролем. По боєздатності та бойового досвіду сирійських курдів взагалі мало хто може там замінити.

Озброєння, якщо його американці залишать (а цілком очевидно, що так і станеться), у них і так більш ніж достатньо. Але потрібна фінансова підтримка — її, можливо, і будуть забезпечувати нафтовидобувні аравійські монархії.

Ось, якщо сирійським курдам вдасться досягти реального взаємодії з Дамаском, то саме в цьому питанні Кадиров може бути дуже корисний для ведення непрямих переговорів з тими, хто не визнає режим Башара Асада.

«СП»: — Ще одна дивна версія: нібито противником російсько-арабського альянсу може бути Туреччина. Але ж з цією країною у нас зараз відновилися і навіть зміцнюються військово-політичні зносини.

— Нічого дивного. Зараз йдуть різні консультації та переговори між сторонами конфлікту в Сирії. Як я розумію, турки закликають американців «здати» курдів. Мені здається, так просто це навряд чи станеться.

Але ми бачимо, що в США внутрішньополітична обстановка розжарюється, ось було заява Дональда Трампа з фінансування будівництва стіни на межі з Мексикою. Одночасно демократи посилюють свої напади на адміністрацію Трампа. І в такій ситуації очевидно, що військова присутність в Сирії втрачає для американського президента всякий сенс.