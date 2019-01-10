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Кадиров знову хоче в Сирію?

10.01.2019

Кадыров снова хочет в Сирию?

Рамзан Кадиров знову опинився у фокусі уваги близькосхідних ЗМІ: нібито, він веде якісь сепаратні переговори з лідерами арабських монархій про участь в сирійській війні. Яку роль насправді може грати чеченський лідер?

Американці йдуть, хто приходить?

Поки росіяни відзначали новорічні свята, арабські соцмережі щосили вирували з приводу візиту Рамзана Кадирова в країни Близького Сходу. Почалося все з того, що автор одного з популярних твіттер-акаунтів @without__shadow повідомив, ніби Кадиров під час поїздки в Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) вів переговори про відправку чеченців на війну в Сирії.

Вважається, що аккаунт в Твіттері належить одному із співробітників еміратських спецслужб — у нього понад 190 тисяч передплатників. Після цього можливу роль Кадирова у сирійської громадянської війни почали всерйоз обговорювати різні впливові видання, включаючи ізраїльську газету Debka і американські The Defender Post.

Зокрема, Debka в редакційній статті вказує, ніби по мірі відходу американських військ з Сирії їх місце поступово будуть займати арабські військові, основна мета яких — стримування зростаючого впливу Туреччини в регіоні. Нагадаємо, що з середини грудня турецькі Збройні сили готуються до вирішального наступу в сирійському Курдистані (північних провінціях Сирії, які перебувають під контролем курдських повстанців).

Кадиров повертає російських дітей

Рамзан Кадиров дійсно відіграє все більшу роль у сирійському конфлікті. Ще в грудні 2016 року в Сирії були перекинуті чеченські військовослужбовці: вони були розміщені в Алеппо, де забезпечували евакуацію озброєних повстанців і охороняли гуманітарні конвої. У лютому 2017 року до них приєдналися військові поліцейські, вихідці переважно з Північного Кавказу.

Після того, як Росія, Іран і Туреччина досягли домовленості про створення «зон деескалації», контингент військової поліції був значно збільшений: чеченці були розквартировані, зокрема, в провінціях Хомс і Дера’а, а також у Східній Гуті (передмістя Дамаска).

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Станом на кінець червня 2017 року Росія направила до Сирії, щонайменше, чотири батальйону військової поліції з Північного Кавказу, повідомив міністр оборони Сергій Шойгу.

Останні два роки сирійські релігійні діячі неодноразово відвідували Грозний, ведучи офіційні переговори з посадовими особами.

В Сирію чеченські політики також приїжджали регулярно. Під час одного з візитів муфтія Чечні Салаха Межиева було оголошено про плани будівництва кампусу Дамаського університету в Грозному.

Самим частим гостем в Чечні був сенатор Зіад Сабсаби (за походженням сирієць, родом з Алеппо), який займався поверненням у Росію дружин і дітей бойовиків «Ісламського держави». Днями з Багдада в Москву повернулися ще тридцять осіб, серед них діти у віці від 3 до 10 років.

Про те, яку роль Рамзан Кадиров може зіграти на Близькому Сході, «Вільна преса» поговорила зі старшим науковим співробітником Інституту сходознавства РАН Михайлом Рощиным.

«СП»: — Звичайно, суть переговорів, мало хто знає. Але хотілося б зрозуміти, наскільки вірогідним може бути участь Кадирова в переговорах з арабськими лідерами? Чи міг він взагалі мати «мандат» від керівництва Росії?

— Звичайно, всіх подробиць ми не знаємо, але, думаю, Кадиров — важлива людина в наших непрямих контактах з арабськими країнами. Впевнений, що Кремль цінує його в цій якості. Невипадково саме він займається вызволением російських дітей і жінок з іракських в’язниць після розгрому «Ісламської держави».

«СП»: — А наскільки вірогідним вам здається створення військового альянсу Росії, Саудівської Аравії й Арабських Еміратів?

— Я не вірю, що такий альянс можливий. Але думаю, що США зараз намагаються знайти заміну своїм силам в тій зоні Сирії, яка поки що знаходиться під їх контролем. По боєздатності та бойового досвіду сирійських курдів взагалі мало хто може там замінити.

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Озброєння, якщо його американці залишать (а цілком очевидно, що так і станеться), у них і так більш ніж достатньо. Але потрібна фінансова підтримка — її, можливо, і будуть забезпечувати нафтовидобувні аравійські монархії.

Ось, якщо сирійським курдам вдасться досягти реального взаємодії з Дамаском, то саме в цьому питанні Кадиров може бути дуже корисний для ведення непрямих переговорів з тими, хто не визнає режим Башара Асада.

«СП»: — Ще одна дивна версія: нібито противником російсько-арабського альянсу може бути Туреччина. Але ж з цією країною у нас зараз відновилися і навіть зміцнюються військово-політичні зносини.

— Нічого дивного. Зараз йдуть різні консультації та переговори між сторонами конфлікту в Сирії. Як я розумію, турки закликають американців «здати» курдів. Мені здається, так просто це навряд чи станеться.

Але ми бачимо, що в США внутрішньополітична обстановка розжарюється, ось було заява Дональда Трампа з фінансування будівництва стіни на межі з Мексикою. Одночасно демократи посилюють свої напади на адміністрацію Трампа. І в такій ситуації очевидно, що військова присутність в Сирії втрачає для американського президента всякий сенс.

 

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