Лукашенко відповів на ідею злиття з РФ словами «нікого не наклонят»

Президент Білорусі підкреслив, що мови про об’єднання з РФ бути не може.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розмови про об’єднання Білорусі з Росією дурні і притягнутими за вуха.

Про це він сказав у четвер на нараді про соціально-економічний розвиток країни в 2019 році і підходів до подальшого розвитку інтеграційних напрямів.

За його словами, зараз багато розмов серед білорусів і росіян про об’єднання двох країн.

“Занадто багато сьогодні (я аналізую ситуацію в нашому суспільстві, та й у росіян) йде розмов про об’єднання двох держав. Зараз з’явилося багато питань у зв’язку з церквою в Україні про автокефалію нашої церкви в Білорусі”, – сказав Лукашенко.

Він назвав ці питання дурними, притягнутими за вуха для обговорення.

Президент Білорусі підкреслив, що мови про об’єднання з РФ бути не може.

“Ми з президентом Росії однозначно визначили, що сьогодні в порядку денному такого питання немає – про об’єднання”, – додав Лукашенко.

Він зазначив, що раніше Білорусь і Росія підписали договір про створення Союзної держави і розвивали свої відносини, суворо дотримуючись цього документу.

За його словами, у свій час країни повинні були прийняти Конституції Союзної держави, де повинно було бути прописані і органи управління і органи влади, і єдина валюта, політика і так далі, але РФ відмовилася від цього.

“Я це нагадав президенту Росії, він сказав: “так, так і було”. Постає питання: що будемо робити з союзним договором? Треба сідати за стіл і дивитися, що ми разом можемо сьогодні згідно з договором вирішити, на що ми разом можемо без всякого тиску піти”, – зазначив Лукашенко.

За його словами, союз Білорусі та Росії може розвиватися тільки на рівноправній основі.

На думку Лукашенка, на цей крок не може піти і сама Росія, що нібито йому підтвердив Путін.

“Немає такої можливості у Росії, враховуючи наслідки всього, на це піти. Тому треба заспокоїтися і припинити ці розмови, що хтось когось нахилив або перехиляє. Тут ніхто нікого не нахилить”, – заявив президент Білорусі.