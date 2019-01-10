Лукашенко про відносини з РФ: Тут ніхто нікого не нахилить

Президент Білорусії Олександр Лукашенко вважає дурними і притягнутими за вуха розмови про можливість об’єднання республіки з Росією.

Як повідомляє прес-служба білоруського лідера, в ході наради в Мінську він підкреслив, що союз двох сусідніх держав може розвиватися тільки на рівноправній основі, тому що це фундаментальні принципи побудови будь-якого союзу».

«Немає рівноправній основи — ні союзу. Все має відбуватися на рівноправній основі, і на це повинна бути воля двох народів — Російської Федерації та Білорусі. Ми весь час, формуючи цей союз, повинні оглядатися на думку наших людей. Тому по багатьом причинам, ви самі розумієте, про об’єднання двох держав мови не йде», — сказав президент.

На такий крок, підкреслив він, не пішла б і Росія, це підтвердив і російський президент Володимир Путін.

«Немає такої можливості у Росії, враховуючи наслідки всього, на це піти. Тому треба заспокоїтися і припинити ці розмови, що хтось когось нахилив або перехиляє. Тут ніхто нікого не нахилить», — додав Лукашенко.

Розмови про можливе «об’єднання» Росії з Білорусією почалися в кінці 2018 року на тлі розбіжностей двох країн з низки питань. Зокрема, мова йде про ціни на російський газ для Білорусі, а також про податковий маневр у нафтовій галузі в РФ, який призведе до втрат для білоруської економіки.