«Сміттєвого» бізнесу невигідні зміни

Застосувати світовий досвід роздільного збору в російських реаліях не так важко. І заважають цьому зовсім не особливості вітчизняного менталітету.

Що перешкоджає переходу на систему роздільного накопичення відходів і як діяти, якщо не хочеш викидати сміття на загальну смітник, в інтерв’ю «Росбалту» розповіла голова правління Асоціації «Роздільний Збір» Тетяна Нагорська.

-Є досить поширена думка, що роздільний збір сміття не приживається у нас, оскільки не властивий російському менталітету. Невже з нами все так погано?

Показати повністю…

— Менталітет тут зовсім ні при чому, і система роздільного накопичення відходів може бути налагоджена в нашій країні точно так само, як і в багатьох інших державах. Навіть представники влади вже заговорили про запит на її впровадження — хоча ще недавно про це було неможливо навіть подумати.

Наші акції показують, що багато хто вже давно готові відповідально підходити до вирішення «сміттєвого питання». Наприклад, коли в Петербурзі тільки розпочали встановлювати контейнери для збору батарейок, перші дні вони були постійно переповнені. Тобто люди збирали небезпечні відходи, розуміючи, що їх не можна викидати в загальне відро.

Проблема в іншому. Мало навчити тому, що сміття не потрібно перемішувати. У першу чергу необхідно надати можливість цього не робити. Якщо її немає, то розмови про цивілізований підхід до відходів марні. Всі знання будуть відправлені «в довгий ящик», і нічого, по суті, не зміниться.

— Тим не менш питання звички, напевно, теж грає велику роль. Наприклад, мешканці багатоквартирних будинків, як правило, користуються сміттєпроводом — що за визначенням несумісне з роздільним збором. Легко відмовитися від способу, до якого звик за довгі роки?

— Нам просто здається, що люди не готові до змін. Насправді, вони відбуваються постійно, і ми навіть не помічаємо, як швидко до них адаптуємося. Сміттєпроводи в їх нинішньому вигляді, звичайно, працювати не можуть. Вони повинні використовуватися тільки для якоїсь однієї фракції відходів або заварюється. До речі, практично у всіх нових будинках сміттєпроводи взагалі не відкривають.

— За вашими оцінками, скільки часу може знадобитися для переходу на нову систему накопичення відходів і з чого потрібно починати?

— При розумному підході її впровадження займе не більш двох-трьох років.

Якщо говорити про суто технічні моменти, то, по-перше, необхідно розвивати відповідну інфраструктуру на прибудинкових територіях. На жаль, в багатьох житлових комплексах можливостей не так багато — не вистачає місця.

Але ситуація не безвихідна. Можна, наприклад, використовувати заглиблені контейнери. Тобто основна частина відходів буде знаходитися під землею. Такий спосіб, до речі, дуже поширений в європейських країнах.

Ще один вкрай важливий момент — вся система збору та утилізації сміття зобов’язана бути максимально прозорою. Довіра населення не можна підривати ні в якому разі, інакше привчити більшість до роздільного збору відходів ніколи не вийде.

Тому потрібно постійно розповідати людям, що відбувається з вторсировиною, яке вони поклали в спеціальні контейнери, куди його відправили і що з нього роблять. Не повинно бути такого, що жителі викинули сміття, а потім нічого не знають про його долю.

— Дійсно, а де гарантія, що ретельно відсортоване сміття не відправиться потім на одну велику загальну звалище?

— Про те й мова — гарантія буде тільки в разі надання всієї інформації, яку, у разі бажання, завжди можна перевірити.

До речі, слід дуже добре розуміти, що якщо ви налагодили у своєму дворі систему роздільного накопичення твердих комунальних відходів (ТКО), то відправляти їх на загальні полігони невигідно. За вивезення і захоронення керуюча компанія зобов’язана платити. Відповідну графу ви легко знайдете у своїх щомісячних квитанціях.

А ось якщо у вас в контейнерах непогане вторсировину, то його забирають за рахунок переробних компаній. У цьому випадку відправляти відходи на звалище просто нерозумно.

— У чому тоді головна перешкода на шляху до роздільного збору сміття?

— На жаль, нинішнє законодавство — як федеральне, так і регіональне — не сприяє тому, щоб роздільний збір був в пріоритеті. Тому інструментів для впровадження цієї системи дуже мало.

Я не кажу вже про те, що подібний підхід не в інтересах регіональних операторів, на яких зараз замкнута утилізація ТКО майже у всіх регіонах. Чим більше вони вивезуть змішаних відходів, тим більше отримають грошей, а значить до кінця будуть упиратися і намагатися не допустити впровадження роздільного збору.

— У такому випадку вимальовується якийсь не дуже оптимістичний прогноз. Виходить, найбільшого гравця на «сміттєвому ринку» відверто невигідні зміни, а зусиль активістів, на жаль, недостатньо, щоб докорінно змінити ситуацію….

— Ми в будь-якому випадку налаштовані оптимістично — інакше не працювали б. Але поки не буде змін на законодавчому рівні, перелому на цьому напрямку, звичайно, не станеться.

А зараз ми, по суті, закладаємо міну уповільненої дії. Регіональний оператор вибирається на цілих десять років. Інтереси виробників, готових забирати відходи на переробку та звітувати за них, він не враховує. Більше того, йому вигідно перешкоджати таким ініціативам.

Хоча взагалі-то регіональний оператор повинен діяти так, як вигідно всім, а не тільки йому — причому як комерційної компанії. Тому його дохід потрібно ставити в залежність від певних цільових показників, — наприклад, від зниження обсягу відходів. Подібні прецеденти в світі є, і така схема працює цілком успішно.

— Умови для роздільного накопичення відходів поки є у дуже небагатьох будинках. Що робити при бажанні розділяти побутове сміття і віддавати його на переробку?

— Кілька можливостей. По-перше, потрібно зайти на сайт, де розміщена карта прийому вторсировини, вибрати тип відходів, які ви хочете здати, і подивитися, які можливості є ближче до вашого будинку. Звичайно, потрібно враховувати, що карта народна і оновлюється не завжди моментально.

Також можна переконати свою управляючу компанію розвивати самостійне накопичення відходів у вашому дворі. Крокова доступність — це все-таки половина успіху Можна звернутися за порадою до нашого руху, і ми проінструктуємо, як правильніше зробити. У Петербурзі, як і в багатьох інших містах — є підприємства, які готові приймати відсортовані відходи.

Крім того, кожні перші суботи місяця проходять акції «Роздільного збору». На них ми приймаємо десять різних фракцій вторсировини, і в той же день воно їде на майданчики переробних компаній.

— Поділ сміття на десять категорій вимагає великого ентузіазму…

— Все не так страшно. Не забувайте, досвід акцій не застосуємо до придомовому роздільного збору. Ми приймаємо за вкрай жорсткої інструкції, тому що відразу відправляємо вторсировину на різні підприємства, а власних потужностей по сортуванню у нас немає.

Форматів роздільного збору для житлових будинків дуже багато. Багато чого залежить від умов в кожному безпосередньому дворі і можливостей заготівельника, який буде сировину забирати. Звичайно, чим більше фракцій, тим якісніше вторсировину. Але є і варіанти, коли, наприклад, папір, скло і пластик збираються в один контейнер, а потім досортировываются на автоматичних комплексах.

У будь-якому випадку — досвід в усьому світі накопичено дуже великий, і застосувати його в наших реаліях не так важко.