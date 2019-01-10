Російські найманці захищали влада Судану від протестувальників

Найманців з ПВК Вагнера не в перший раз помітили в Судані.

На знімках, які в Twitter опублікував Хатсон, видно, як у столиці Судану – Хартумі – з російського вантажівки Урал-4320 виходять люди “європейської зовнішності”, які пізніше попрямували на протестні акції.

Також Хатсон додав, що, за словами очевидців, вони були одягнені в зелену камуфляжну форму і розмовляли російською.

За словами оглядача, 31 грудня поліція Судану застосувала в Хартумі сльозогінний газ і вистрілила кілька разів бойовими патронами зі зброї. В результаті дій правоохоронців, постраждали щонайменше 4 людини.

За інформацією Хатсона, присутстивие найманців РФ в Судані у тому числі можна пояснити “допомогою” влади Судану захисту уранових, золотих і алмазних копалень. Також ЗМІ повідомляли, що ПВК Вагнера тренує військових Судану.