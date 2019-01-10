У 2019 році В Естонії зросли мінімальна зарплата, дитячі посібники та деякі акцизи

З 1 січня в Естонії набув чинності ряд поправок в закони, зросла мінімальна зарплата та дитячі посібники, а також піднялися акцизні ставки на деякі товари.

Так, акциз на природний та скраплений газ зріс на 25%. На 10% піднявся тютюновий акциз, передають радіоновини ERR.

Ставки податків на дизельне паливо і бензин залишилися на колишньому рівні, а заплановане підвищення алкогольного акцизу в грудні своїм рішенням скасував парламент.

Мінімальна зарплата зросла на 40 євро і тепер становить 540 євро на місяць, а мінімальна погодинна оплата праці – 3,20 євро.

З 1 січня дитячу допомогу на першого та другого дитини зросла з 55 до 60 євро на місяць. Починаючи з третього новонародженого допомога на кожну дитину в сім’ї складе 100 євро.

З нового року набули чинності поправки в Закон про упаковці, які забороняють магазинах надавати покупцям безкоштовні тонкі пластикові пакети. Як виняток це дозволено у випадках, коли необхідно забезпечити виконання вимог гігієни або для первинної упаковки вагового продуктового товару.