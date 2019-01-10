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Відомий журналіст підготував 5 пунктів для Зеленського, після згоди виконати які він готовий за нього проголосувати

10.01.2019

Известный журналист подготовил 5 пунктов для Зеленского, после согласия выполнить которые он готов за него проголосовать

Популярний український блогер і журналіст Айдер Муждабаєв вирішив прийняти пропозицію одного з кандидатів в президенти Володимира Зеленського і запропонувати йому виконати п’ять вимог, покласти їх в свою програму першочергових кроків, у разі обрання главою української держави.

За словами Муждабаева, перший пункт – вираження особистого ставлення кандидата в президенти Путіна у форматі: «Я вважаю його своїм особистим ворогом, ворогом України і всього світу». Фрази типу «важко сказати» або «ну, якщо він лідер країни, яка, то я, бо, як би…» – не приймаються.

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