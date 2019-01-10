Японцям дали по руках з-за Курив: за лаштунками секретних переговорів

Судячи з недавнім заявам чиновників з Токіо, в Японії вирішили, що спірні Курильські острови вже знаходяться у них в кишені. І ось на них раптово обрушився «крижаний душ». Посол Японії був викликаний в наш МЗС і дізнався, що Росія має намір укладати з Токіо мирний договір тільки на основі «визнання суверенітету РФ над південними Курильськими островами».

Уявіть собі: ви дуже голодні. Перед вами ставлять димляче блюдо з вашим улюбленим стравою. Ставлять — і тут же забирають, а потім показують вам дулю. Саме в подібному становищі опинилися наші « японські друзі».

Грізний окрик зі Смоленської площі пролунав дуже вчасно. Японські політики і чиновники в останні дні і тижні розпустувалися не на жарт. Їх захоплені, але незграбні заяви стали створювати Москві реальні проблеми як у внутрішній, так і зовнішній політиці.

Ось що, наприклад, найбільш авторитетний російський журналіст в Японії, глава корпункту ТАСС в Токіо Василь Головнин написав нещодавно в соціальних мережах: «Досить довірений зовнішньополітичний радник японського прем’єра Сіндзо Абе зараз знаходиться у Вашингтоні…

Радник Каваї крім контактів з діячами адміністрації і Сенату вже виступив в Гудзоновском інституті і висунув два пов’язаних між собою тези по Росії. По-перше, за його словами, Москва і Токіо поділяють відчуття загрози, що виходить від Китаю. Радник дав зрозуміти, що такий висновок випливає зі змісту секретних переговорів, що ведуться зараз першими особами Росії та Японії.

По-друге, він заявив, що компроміс між РФ і Японією і підписання між ними мирного договору стане важливим інструментом стримування зростаючих амбіцій Китаю. США, сказав Кава-сан, повинні у зв’язку з цим всіляко сприяти переговорам між Токіо і Москвою».

Сильно, правда? Москва вважає спрямований на «стримування зростаючих амбіцій» США альянс з Китаєм наріжним каменем своєї зовнішньої політики. А в цей час радник прем’єра Японії, посилаючись на секретні переговори свого боса з Путіним, простодушно (або, навпаки, дуже навіть підступно) розповідає американцям, що Москва самим нахабним чином обдурює Пекін. Це навіть не дипломатія на рівні дитячого садка. І мовою вулиці, і на мові високої міжнародної політики це називається підставою першого ступеня.

Те ж саме можна сказати і про заяви інших японських діячів. Москві милостиво пообіцяли не вимагати «компенсації» за перебування Південних Курил у складі РФ і не виганяти зі спірних островів російських громадян, коли вони перейдуть під суверенітет Японії.

Коли ти пишеш про складною і заплутаною міжнародній дипломатичній грі, емоції шкідливі. Але я все одно не можу стримати своїх почуттів. І не варто японським чиновникам ближче познайомитися з російським прислів’ям «не кажи гоп, поки не перескочиш?» А якщо такі почуття відчуваю я, що, як ви думаєте, відчувають жителі Далекого Сходу?

Якщо б японцям в фігуральному сенсі не дали по руках, то їх зарозумілі заяви могли бути одним з факторів внутрішньополітичної дестабілізації в нашій країні. Путін увійшов в історію як людина, який повернув Росії Крим. Сумніваюся, що він хоче доповнити список своїх історичних досягнень фрази «людина, який здав Японії Південні Курили».

Але ось чого Путін хоче досягти у відносинах з Японією? Заступник Лаврова Ігор Моргулов заявив, що описані вище заяви чиновників з Токіо «грубо спотворюють суть домовленостей лідерів Росії і Японії про прискорення переговорного процесу». Але ось у чому саме полягає суть домовленостей Путіна і Абе, яку так неввічливо «спотворюють» в Токіо?

Я завжди вважав, що врегулювання територіальної суперечки Росії і Японії неможливо: позиції сторін діаметрально протилежні і не мають шансів на зближення. Але інтенсивність контактів вищого керівництва двох країн змушує мене схилитися до висновку: мова не обов’язково йде про звичних всім переговори заради переговорів та імітації процесу руху вперед. З високою часткою ймовірності Путін і Абе дійсно обговорюють якийсь реальний компроміс.

В чому цей компроміс може полягати? Говорити про секретних переговорах вищих державних лідерів, не знаючи змісту цих переговорів, складно. Складно — але в даному випадку трошки можна. Важливо розуміти: над нами не капає. Росія і далі може цілком собі нормально існувати без мирного договору та врегулювання територіальної суперечки з Японією. Звичайно, таке врегулювання є бажаним — але при цьому зовсім не обов’язковим.

Максимум того, на що, з моєї точки зору, може піти Путін, чітко описаний в офіційних документах. Це повернення до спільної декларації 1956 року, яка передбачала крім усього іншого передачу Токіо двох другорядних островів Хабомаї та Шикотан.

Вам не хочеться передавати японцям навіть ці два маленькі острови? Мені теж. А ще я думаю, що до цього не дійде. Не дійде тому, що двох островів японцям мало. Над ними теж не капає. Тому вони — в сенсі японський політичний клас і японське громадська думка – хочуть все або нічого. Нічого, з найбільшою ймовірністю, вони і не отримають.

Чому тоді так метушиться прем’єр Абе? На що він сподівається? Тут ми вступаємо вже в площину спекуляцій. Можливо, Абе вважає, що він самий розумний і самий хитрий і що у нього вийде « пройти між цівками». Ну що ж, нехай спробує. Інша справа, що будь-які поступки Японії з боку Росії можливі лише за умови не менш значимих поступок Москві з боку Токіо. Будь-який інший результат буде категорично неприйнятним для російської громадської думки. Тому пану Абе потрібно правильно розрахувати свої сили — щоб потім не розчаруватися.