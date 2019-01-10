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Тюлені заблокували рух у канадському містечку

10.01.2019

Тюлени заблокировали движение в канадском городкеТварини опинилися в скрутному становищі після того, як минулого тижня вода біля берега океану раптово замерзла.

Два тюленя вже загинули під колесами автомобілів. Є побоювання, що інші помруть від голоду.

Як зазначає агентство, згідно канадського законодавства, втручатися у життя морських ссавців, таких як тюлені, заборонено.

Тварини опинилися в скрутному становищі після того, як минулого тижня вода біля берега океану раптово замерзла.

Експерти кажуть, що швидкість зледеніння затоки, можливо, дезорієнтувала тюленів і змусила їх рухатися вглиб країни, а не на відкритій воді.

Міська рада Роддиктон-Біде звернувся за допомогою до канадського уряду, після чого з’явилася надія, що чиновники з Департаменту рибальства і океанів тепер втрутяться і врятують тварин.

При цьому поліція застерегла місцевих жителів від спроб допомогти тюленям, так як вони, незважаючи на свій доброзичливий вигляд, можуть бути небезпечними.

Тюлени заблокировали движение в канадском городке

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