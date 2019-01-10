Названа найкраща країна для експатів

Опитали 22 тисяч експатів по всьому світу.



Згідно з даними опитування Expat Explorer, за 2018 рік, проведеного за замовленням HSBC, Сінгапур є найкращою країною для проживання емігрантів. Рейтинг був опублікований на сайті HSBC.

В опитуванні взяли участь 22 тисячі експатів зі всього світу. Сінгапур лідирує у переліку четвертий рік поспіль. Він визнаний кращим місцем для життя експатів з точки зору економіки, кар’єрного досвіду і сімейного життя.

Найкращі країни для туризму

У HSBC стверджують, що 45% емігрантів, що переїхали в Сінгапур, щоб продовжити свою кар’єру і 38% – щоб заробити більше грошей.

Середній дохід емігрантів у місті-державі становить 162 тисяч доларів США, що на 56 тисяч доларів більше, ніж у середньому по світу.

Далі за Сінгапуром йдуть Нова Зеландія, Німеччина, Канада, а також Бахрейн і Австралія.

У ТОП-10 також увійшли Швеція, Швейцарія, Тайвань і Об’єднані Арабські Емірати.