У Держстаті розповіли, як подорожчали продукти за рік

У листопаді 2018 року продукти харчування на українських ринках подорожчали на 7,5%. Про це повідомили в Державній службі статистики, порівнявши останні показники з цінами в листопаді 2017 року.

Так, у грудні на продуктових ринках спостерігалися незначні цінові стрибки. В середньому за місяць продукти подорожчали на 0,8%. Помітно зросли в ціні овочі.

У листопаді зростання цін склало 1,4%, порівняно з попереднім місяцем. Найбільш істотно збільшилася вартість безалкогольних напоїв. М’ясо, яйця, цукор і фрукти подешевшали.

Що стосується зростання доходів громадян, то зростання реальної зарплати в країні в річному вимірі в листопаді склав 11,4%. За даними Держстату, реальні доходи українців в даний час в 2,5 рази перевищують розмір мінімальної заробітної плати.

Раніше SKELET-info повідомляв, що в Україні суттєво зростуть ціни на продукти харчування. А вартість хлібної корзини в Україні в минулому році зросла на 9% або на 5,5 гривень, до більш ніж 63 гривень.

У той же час найбільше грошей — 50,3% — українці витрачають на продовольчі товари та харчування поза домом.