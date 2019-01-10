Томос вирушив у тур: Порошенко і Філарет представили сувій у першому місті

Сьогодні вранці, 10 січня, підписаний всіма членами Синоду Вселенського патріархату Томос про автокефалію повернули в Україну.

Про це повідомив президент Петро Порошенково час виступу у рівненському Свято-Покровському кафедральному соборі, трансляція якого велася на сторінці глави держави в Facebook.

Він зазначив, що 7 січня, на Різдво Христове, історичний документ був привезений в Україну. Президент і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній показали його парафіянам у Софійському соборі в Києві. Порошенко назвав це дуже символічним.

Після цього Томос знову відвезли в Стамбул, щоб закріпити його за підписами всіх членів святого і священного Синоду Вселенського патріархату.

«А сьогодні вранці Томос повернувся в Україну і рішенням предстоятеля, з благословення його святості сьогодні він в Рівному», — додав президент.

Також він уточнив, що приходи УПЦ МП добровільно приєдналися до Православної церкви України, на них ніхто не тиснув. Перехід інших громад теж повинен бути добровільним, оскільки рішення приймають тільки парафіяни.

У Свято-Покровському кафедральному соборі жителі міста та всі бажаючі зможуть побачити сувій з Томосом. Президент зазначив, що ця подія навіки увійде в історію рівненського храму.

Нагадаємо, 15 грудня в Софійському соборі в Києві пройшов Об’єднавчий соборукраинских церков щодо створення Української православної помісної церкви. В соборі взяло участь близько 190 осіб, серед них — 10 єпископів УПЦ МП. Голосували за кандидатуру глави майбутньої церкви у два тури.

6 січня в Стамбулі Вселенського патріархату патріарх Варфоломій вручив предстоятелю ПЦУ митрополиту Єпіфанія Томос про автокефалію української церкви.