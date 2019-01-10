В Балтійське море увійшов ракетний есмінець США

Грейвли є флагманом військово-морської групи НАТО.



Ракетний есмінець ВМС США Грейвли (USS Gravely DDG-107) пройшов Датські протоки і тепер знаходиться в акваторії Балтійського моря. Про це повідомляють моніторингові дані морських ресурсів в четвер, 10 січня.

Цей корабель може нести до 56 крилатих ракет Томагавк з дальністю дії 1,6 тисяч кілометрів. Також він оснащений системою протиракетної оборони “Іджіс”.

Есмінець Грейвли є флагманом Першої постійної військово-морської групи НАТО.

Нагадаємо, у червні 2016 року, коли авіаносець Гаррі Трумен перебував у Середземномор’ї, один з його кораблів групи – есмінець Грейвли – перетнув курс руху російського фрегата Ярослав Мудрий по носі на небезпечній дистанції. Тоді американці вважали, що російський корабель намагається втручатися в їх операції.