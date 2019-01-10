Долари залишаються самим популярним засобом заощадження грошей

Росіяни як і раніше воліють довіряти американській валюті

Довіра росіян до доларам продовжує залишатися стабільним. Щомісяця наші співвітчизники витрачають на купівлю американської валюти до $5 млрд. Причиною тому є серйозне зміцнення «зеленого» в 2018 році, за який його курс виріс більш ніж на 20%. В 2019 році, вважають експерти, розклад серед найбільш популярних способів зберегти накопичення не зміниться: долар як і раніше буде займати перше місце. На другу позицію аналітики ставлять банківські депозити, ставки за яким можуть зрости.

У 2018 році росіяни купують валюту вдвічі частіше і вдвічі більше, ніж раніше. З одного боку, пік покупок зростає в традиційні періоди — напередодні та під час відпусток. Наприклад, якщо в липні росіяни купили лише $800 млн, то в серпні попит на долари перевищив позначку в $2 млрд. З іншого боку, і в інші місяці інтерес до «зелених» серед населення не пропадає. В інших випадках, наприклад, коли знову розуміється питання навколо падіння вартості нафти або введення нових американських санкцій, обсяги покупок доходять до $5 млрд.

За словами заступника голови інформаційно-аналітичного центру «Альпарі» Анни Кокоревій, головною причиною зростання долара є стрімке знецінення російської валюти. На початку минулого року курс долара ледь перевищував 56 рублів. Зараз за «зелений» просять приблизно 67 рублів. Незважаючи на те, що з початку 2019 року становище долара на валютному ринку дещо похитнулося — його вартість до рубля впала на 3%, — протягом року позиції «зеленого» можуть відновитися і покращитися. Причин для цього декілька. По-перше, Федеральна резервна система США збирається три рази піднімати процентну ставку за кредитами, що посилить привабливість американських грошових знаків в якості інвестиції. По-друге, Сполучені Штати відновили торговий діалог з Китаєм, що позитивно позначиться на американській економіці в цілому: з боку Пекіна надійдуть нові замовлення, що призведе до зростання грошової маси і купівельного попиту в США.

На думку експертів, все говорить про те, що в 2019 році долар продовжить залишатися найбільш улюбленим засобом росіян зберегти заощадження. У ринкових інвесторів є альтернатива: біржові ділки крім валютного сектору чудово себе почувають на фондових майданчиках, тому для них хорошим вкладенням виявиться купівля акцій вітчизняних компаній, оскільки очікуються непогані дивідендні виплати.

Рядові росіяни порівняно рідко грають на торгових ринках. Навіть раптовий інтерес до биткоинам поступово загасає. Одним з небагатьох додаткових інструментів примноження капіталів для населення є банківські вклади. Протягом минулого року вітчизняні фінансові організації не балували населення високими ставками за депозитами: у більшості випадків пропозиція не перевищувала 6%. Однак після того, як Банк Росії повернувся з політики підвищення ключової ставки, відсотки за депозитами знову пішли вгору і досягли 8-8,25%. В цьому році ставки за вкладами, швидше за все, зростуть до 9%. «Тим не менш вище найближчим часом ставки вже не піднімуться», — зазначає Кокорева.

«По суті, росіян змушують купувати долари. Зберігати гроші в національних грошових знаках давно невигідно. Держава посилює становище: ЦБ відновлює масштабну скупку валюти для Мінфіну, що дає долара додаткову причину для зміцнення», — зазначає доктор економічних наук Ігор Ніколаєв.

Не можна забувати про зростання відтоку капіталу з нашої країни. За оцінкою Банку Росії, в 2018 році він склав близько 55 млрд. За підсумками цього року за кордон може бути вивезено понад $70 млрд. Оскільки кошти вивозяться у доларах, попит на них, а значить, і їх курс на вітчизняному ринку зростуть. У результаті рядові громадяни, судячи з усього, як і раніше, будуть орієнтуватися на американську валюту для збереження заощаджень. «Відмовитися від доларів росіян змусить лише повна заборона на звернення цих грошових знаків на території нашої країни», — вважає експерт.