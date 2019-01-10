Зразок стіни Трампа не витримав випробування пилкою

У Мережі показали розпиляні рейки.



Сталеві рейки, з яких президент США Дональд Трамп має намір побудувати стіну на кордоні з Мексикою, можна розпиляти звичайною пилкою. Про це в четвер, 10 січня, повідомляє NBC News.

Зазначається, що такі результати показав тест Міністерства внутрішньої безпеки США.

У свою чергу Трамп, який є ініціатором будівництва стіни на кордоні з Мексикою, заявив, що на фотографіях зображені зразки стіни, які використовували попередні адміністрації США.

“Через стіну, яку ми будуємо, дуже, дуже, дуже важко перебратися”, – сказав Трамп.

У той же час, за даними NBC, попередники Трампа дійсно використовували подібні розробки, однак даний прототип був побудований під час правління нинішнього президента.

Відзначається, що знімок був зроблений в місці проведення випробувань в кінці 2017 року на кордоні Каліфорнії і Мексики, відомої як Пого Роу.

Нагадаємо, кількома днями раніше Трамп заявив, що стіна на кордоні з Мексикою буде сталевий, а не бетонної. Він зазначив, що сталева стіна буде більш міцною і менше кидатися в очі, ніж бетонна.