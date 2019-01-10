У Європі збільшилася кількість жертв снігопаду

Перекривається рух і закриваються курорти



Жертвами снігопадів у Європі стали вже 14 осіб, переважно туристи, які ризикнули вирушити в гори в негоду.

Снігопади накрили центральну і східну частини континенту, з-за чого перекривається рух по дорогам і закриваються гірські курорти.

Зокрема, паралізоване життя в гірських районах Австрії – тут не ходить громадський транспорт.

“Ми не можемо навіть нормально вийти з дому. Позамітало. Люди не ходять на роботу. Щасливі хіба що діти, адже школи закриті”, – скаржиться житель австрійської села Золькталь Генріх Шифер.

Більшість доріг в бік Німеччини перекриті вже третю добу.

“Поки що ситуація під контролем, але, якщо сніг не припиниться, буде важко. Частково скасували перевезення”, – стверджує прес-секретар німецького округу Мисбах Вольфганг Ржекак.

Негода накрила і Словаччину. Сніг загрожує проломити дахи будинків – люди безперервно чистять дахи.

“Снігопади не припиняються. Каркас даху вже не витримує – таке відчуття, що він скоро завалиться, тому ми намагаємося його розчистити”, – говорить директор музею Адель Купкова.

Негода дісталася і до Східної Європи: у Польщі теж закривають гірські курорти.