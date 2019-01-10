Єврокомісія почала розслідування проти Nike: названа причина

Розслідування стосується Нідерландів.



Єврокомісія почала розслідування щодо компанії Nike, щоб з’ясувати, чи могли податкові рішення влади Нідерландів надати компанії несправедливу перевагу перед конкурентами. Про це повідомляє агентство Reuters у четвер, 10 січня.

За даними ЄК, влада Нідерландів в період з 2006 по 2015 рік винесли п’ять податкових висновків, при цьому два з них все ще залишаються в силі. Наголошується, що ці постанови схвалювали неконкурентний метод розрахунку податку на прибуток двох компаній Nike, розташованих в Нідерландах.

На даному етапі Єврокомісія припускає, що ліцензійні платежі, схвалені податковими висновками, спотворюють економічну реальність.