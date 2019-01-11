Трамп скасував візит на Всесвітній економічний форум

Причина – внутрішні проблеми в США.



Президент США Дональд Трамп скасував свій візит на Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі. Про це повідомив у четвер, 10 січня, в своєму мікроблозі в Twitter.

“З-за непримиренної позиції демократів з безпеки на кордонах та надзвичайної важливості безпеки нашої країни я при всій повазі скасовую свій дуже важливий візит до Давосу на ВЕФ. Приношу вибачення ВЕФ”, – написав він.

Нагадаємо, з 22 грудня 2018 року робота уряду США частково припинена (шатдаун) з-за того, що демократи в Конгресі відмовляються приймати бюджет, який передбачає виділення близько п’яти мільярдів доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. 8 січня Трамп виступив зі своїм першим телезверненням до нації на тлі шатдауна.