У Венесуелі відбулася церемонія інавгурації президента

Ніколас Мадуро прийняв присягу президента Венесуели



“Ніколас Мадуро прийняв присягу президента Венесуели, незважаючи на міжнародну критику щодо нелегітимності його переобрання”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, церемонія відбулася у Верховному суді країни, а не в парламенті, який був позбавлений повноважень після того, як правляча Соціалістична партія Мадуро втратила контроль над більшістю в 2016 році.

Через кілька хвилин після присяги Мадуро президент Парагваю Маріо Абдо заявив про припинення дипломатичних зв’язків з Венесуелою і негайне відкликання дипломатів з Каракаса.

До речі, минулого тижня США і 13 інших країн Америки заявили, що не визнають президентство Мадуро легітимним.

Національна асамблея Венесуели також оголосила нелегітимним другий президентський термін Ніколаса Мадуро.

Додамо, Мадуро вперше був обраний на посаду президента Венесуели в 2013 році, змінивши Уго Чавеса, який помер від раку після 14 років правління.

З моменту вступу на посаду він стикався з критикою в країні і за кордоном у зв’язку з передбачуваними порушеннями прав людини та його управлінням економікою.

Венесуела є одним з найбільших виробників нафти в світі і до 2025 року головує в нафтовому картелі Opec.