Американка, 10 років пролежала в комі, народила дитину

Дитина спочатку не дихав, зараз він живий і перебуває під наглядом лікарів.



В лікарні штату Арізона пацієнтка, яка перебуває більше 10 років у вегетативному стані, народила дитину. Поліція почала розслідування за фактом зґвалтування і з’ясовує, від кого могла завагітніти жінка, збираючи зразки ДНК співробітників клініки.

Інцидент стався в клініці Hacienda недалеко від міста Фінікс – столиці штату Арізона, передає Бі-бі-сі. Там жінка, яка вже близько десяти років перебуває в комі після нещасного випадку, 29 грудня народила хлопчика.

Клініка Hacienda, згідно інформації з її сайту, надає паліативну допомогу – спеціалізовані послуги для невиліковно хворих немовлят, дітей, підлітків і молодих людей в Арізоні.

Телеканал Сі-бі-ес з посиланням на джерела повідомляв, що персонал лікарні не знав про вагітності пацієнтки. У клініці заявили, що “глибоко стурбовані тим, що трапилося”.

Співрозмовник каналу зазначив, що жінка потребувала постійного догляду і доступ в її кімнату був у багатьох співробітників.

Адвокат Джон Майклс, що представляє інтереси сім’ї пацієнтки, повідомив, що, за словами родичів, вона перебувала у вкрай важкому становищі”.

“Очевидно, що сім’я обурена, травмована і шокована тим, що їх дочка піддалася насильству, і тим, що їй не приділяли достатньої уваги в клініці Hacienda”, – сказав він телеканалу Ен-бі-сі.

Родичі, за його словами, не готові самі виступати з публічними заявами. Адвокат передав з їх слів, що у народженої дитини буде “любляча сім’я, в якій про нього подбають”. Подробиці про постраждалої пацієнтці, в тому числі і її ім’я, не розкриваються.

Відомо лише те, що вона виявилася прикутою до апарату штучного життєзабезпечення після того як потонула. Також повідомляється, що пацієнтка – корінна американка з племені індіанців апачі з Сан-Карлоса.

“Я глибоко вражений і в жаху від того, як поводилися з одним з наших членів, – сказав глава племені Террі Рамблер. – Коли вашій коханій людині надають паліативну допомогу, коли він найбільш вразливий і залежимо від інших, ви довіряєте його опікунам. На жаль, одному з її опікунів не можна було довіряти, і він скористався нею”.

Поліція почала розслідування інциденту і збирає матеріали ДНК у чоловіків, які працюють в клініці. На прес-конференції представник поліції штату сказав, що йому невідомо про випадки відмови від здачі біоматеріалу. У клініці заявили, що зроблять все, щоб розслідування поліції принесло результати як можна швидше.

“Ми продовжимо співпрацю з поліцією Фінікса та іншими слідчими органами, щоб докопатися до істини у цій безпрецедентній історії, яка нас глибоко вразила”, – повідомили в лікарні.

У департаменті охорони здоров’я Арізони повідомили, що перевірили умови утримання пацієнтів у лікарні і там ввели посилені заходи безпеки. Зокрема, як повідомили в поліції Фенікса, тепер співробітники-чоловіки заходять до палати до пацієнткам тільки в супроводі жінок.

Незабаром після того, як стало відомо про інцидент, виконавчий директор корпорації, що відповідає за клініку Hacienda в Арізоні, Білл Тиммонс, подав у відставку. Виконавчий віце-президент ради директорів цієї компанії Гарі Орман заявив, що доб’ється повного звіту про інцидент.

“Ми зробимо все від нас залежне, щоб забезпечити безпеку кожного з наших пацієнтів і наших співробітників”, – пообіцяв він.