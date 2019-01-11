У Перу вирішили розірвати дипломатичні контакти з Венесуелою

Перу також заборонить Мадуро і 100 осіб, пов’язаних з ним або його урядом, в’їзд в країну.



Перу вирішив повністю припинити дипломатичні контакти з Венесуелою з-за присяги на другий термін президента Ніколаса Мадуро.

«Перу відкликав свого повіреного з Венесуели, щоб опротестувати нелегітимний з точки зору Ліми другий термін президента Ніколаса Мадуро», – заявили в Мзс Перу.

Відзначається, що Перу також заборонить Мадуро і 100 осіб, пов’язаних з ним або його урядом, в’їзд в країну.

Раніше повідомлялося, у Венесуелі 10 січня відбулася церемонія інавгурації Ніколаса Мадуро незважаючи на невизнання законності його переобрання на другий президентський термін як на міжнародній арені, так і всередині країни.