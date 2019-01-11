Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Перу вирішили розірвати дипломатичні контакти з Венесуелою

11.01.2019

В Перу решили разорвать дипломатические контакты с ВенесуэлойПеру також заборонить Мадуро і 100 осіб, пов’язаних з ним або його урядом, в’їзд в країну.

Перу вирішив повністю припинити дипломатичні контакти з Венесуелою з-за присяги на другий термін президента Ніколаса Мадуро.
«Перу відкликав свого повіреного з Венесуели, щоб опротестувати нелегітимний з точки зору Ліми другий термін президента Ніколаса Мадуро», – заявили в Мзс Перу.

Відзначається, що Перу також заборонить Мадуро і 100 осіб, пов’язаних з ним або його урядом, в’їзд в країну.

Раніше повідомлялося, у Венесуелі 10 січня відбулася церемонія інавгурації Ніколаса Мадуро незважаючи на невизнання законності його переобрання на другий президентський термін як на міжнародній арені, так і всередині країни.

Читайте також:   Мадуро лідирує на виборах президента Венесуели
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *