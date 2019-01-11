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Масштабне ДТП в Словаччині: сталося зіткнення поїзда і вантажівки

11.01.2019

Масштабное ДТП в Словакии: произошло столкновение поезда и грузовикаЩонайменше семеро постраждалих

У четвер ввечері, 10 січня, на північному заході Словаччини в районі міста Чадца зіткнулися пасажирський потяг і фура.

Зіткнення поїзда і вантажівки з Чехії сталося на залізничному переїзді з сигналізацією.

Після зіткнення два вагони поїзда зійшли з рейок і перекинулися набік.

В результаті аварії постраждали щонайменше шість пасажирів поїзда і водій вантажівки. За попередніми даними, у момент ДТП в поїзді перебувало 70 пасажирів.

У поліції заявили, що винуватцем аварії є водій вантажівки, який порушив ПДР при виїзді на ж/д переїзд.

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