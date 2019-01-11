Масштабне ДТП в Словаччині: сталося зіткнення поїзда і вантажівки

Щонайменше семеро постраждалих
У четвер ввечері, 10 січня, на північному заході Словаччини в районі міста Чадца зіткнулися пасажирський потяг і фура.
Зіткнення поїзда і вантажівки з Чехії сталося на залізничному переїзді з сигналізацією.
Після зіткнення два вагони поїзда зійшли з рейок і перекинулися набік.
В результаті аварії постраждали щонайменше шість пасажирів поїзда і водій вантажівки. За попередніми даними, у момент ДТП в поїзді перебувало 70 пасажирів.
У поліції заявили, що винуватцем аварії є водій вантажівки, який порушив ПДР при виїзді на ж/д переїзд.