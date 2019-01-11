У Росії злетіли тарифи ЖКГ

У новому році плату за житлово-комунальні послуги підвищаться двічі — 1 січня і 1 липня. Розкрита інформація про те, як зросли у 2018 році тарифи ЖКГ.

Згідно з даними Росстату, 1 січня оплата за комуналку злетіла на 1,7% відсотка до липня минулого року. А з 1 липня поточного тарифи будуть збільшені на 2,4% до теперішнього моменту.

Повідомляється і про масштаби зростання в 2018 році. Так, житлово-комунальні послуги в Росії подорожчали на 3,7%. Найбільше зросли тарифи на водовідведення, холодне і гаряче водопостачання (5,7%, 5% та 4,4% відповідно). Плата за електрику піднялася на 3,9%, опалення — на 3,8%, газопостачання — на 3%.

Про загрозу зростання тарифів ЖКГ в кінці грудня минулого року заявив Мінбуд Росії. Причиною можливого підвищення плати за комунальні послуги у відомстві назвали проект Міненерго про введення плати споживачів за невикористаний резерв електромережної потужності. Прем’єр-міністр Дмитро Медведєв виступив у підтримку змін.

Як писали “Дні.ру”, раніше Росстат визначив регіони, в яких найбільше труднощів з оплатою комунальних послуг після підвищення тарифів ЖКГ. Найбільш проблемними регіонами в цьому відношенні виявилися області півдня Росії.

Максимальна кількість боржників за послуги ЖКГ — у Ставропольському краї (33,8%). Також своєчасно оплачувати комунальні послуги не можуть 28,5% жителів Кабардино-Балкарії, 25% — Чуваської Республіки і Тиви.