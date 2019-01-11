У Пуерто-Ріко застрелили репера-гея

Крім музичної діяльності Кевін Фрет був відомий як активний член ЛГБТ-спільноти серед латиноамериканців.

На 25-му році життя в столиці Пуерто-Ріко був застрелений Кевін Фрет – перший відкритий гей в латино-репі. Про це пише інтернет-видання Хроніка.інфо з посиланням на liga.net.

Вбивство сталося в Сан-Хуані вчора ввечері, 10 січня: репера, який їхав на мотоциклі, вистрілили вісім разів.

Останній відеокліп Фрета на пісню “Soy Asi” до вбивства встиг зібрати понад 600 тисяч переглядів.

Це 22-е вбивство в Пуерто-Ріко з початку року. Місцева поліція говорить про “насильницьке кризі” на вулицях острова в останні тижні.