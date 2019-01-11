США вивезли першу партію військової техніки з Сирії

Імовірно, було вивезено обладнання з північних районів Сирії.

США вивезли з Сирії першу партію військової техніки, що свідчить про початок виведення американського військового контингенту з країни, повідомляє телеканал CNN з посиланням на представника президентської адміністрації, який обізнаний про операції.

З міркувань безпеки не уточнюється, які вантажі і яким транспортом вивозяться в першу чергу, а також з яких районів Сирії.

Телеканал повідомляє, що, імовірно, було вивезено обладнання з північних районів Сирії.

Нагадаємо, США оголосили про виведення американських військ з Сирії. Президент Дональд Трамп аргументував це рішення перемогою США над бойовиками терористичної організації Ісламська держава в Сирії.

Він заявив, що Туреччина та інші країни на Близькому Сході здатні протистояти залишкам ИГИЛ в Сирії без підтримки американської сторони.