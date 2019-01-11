Поворозник Микола: Корейка з КМДА, або скромний оператор фінансових схем. ЧАСТИНА 2

ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК: Микола Поворозник: Корейка з КМДА, або скромний оператор фінансових схем. ЧАСТИНА 1

З ким ще пов’язаний спільними інтересами та справами Микола Поворозник? У число засновників фонду «Ніхто крім нас» входить Геннадій Воляник, чия дружина Тетяна Валентинівна Воляник – головний економіст Департаменту банківського нагляду НБУ, а раніше вона була завідувачем сектору касових операцій «Ощадбанку». Ще один співзасновник фонду, Сергій Когут, володіє ТОВ «Спайс АС» (ЄДРПОУ 37001958), що займаються у Києві оптовою торгівлею ліками, а заодно є протестантським проповідником і, за чутками, знайомий з Олександром Турчиновим. За інформацією джерел, саме з Когутом був пов’язаний скандал з закупівлями ліків для онкохворих в обхід системи ProZorro (весна 2017 року). Нібито ця закупівля (на суму 3 мільйони) повинна була проводитися через фірму Когута – і не дарма цей скандал особисто гасив Микола Поворозник.

А ось компаньйоном Валентини Поворозник по фірмі «ЛЕСТА-А» є Олеся Козлова, яку називають донькою Володимира Козлова, великого чиновника Мзс. Її компаньйоном по фірмі «Електронний розрахунковий центр» є Дмитро Стеценко, колишній радник Леоніда Черновецького, яка займалася при ньому продажем залізничних квитків через термінали. А одним із засновників цієї фірми був Олександр Густавович Вінницький – скандальний підприємець і «обнальщик» з великими зв’язками, які доходили до міністра кабінету міністрів Анатолія Толстоухова і колишнього прем’єра Анатолія Кінаха. Дружиною же Вінницького є сумно знаменита Людмила Денисюк, яка працювала в КМДА на керівних посадах з 2006 по грудень 2014-го, і прославилася нечуваною корупцією.

Так, київські підприємці скаржилися, що в 2012 році пані Денисюк вимагав з них до 25 тисяч доларів за «легалізацію» Мафів. Денисюк тоді якраз очолювала комісії з питання «малих архітектурних форм», і мала владу карати і милувати — так що ті, хто не хотів платити, відразу йшли під знесення. А ті, хто платив? А вони отримували дозвіл у Поворозника! Справа в тому, що тоді Денисюк і Поворозник буквально працювали в парі, адже вона була його безпосереднім начальником. Коли в 2012-му Денисюк очолювала Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики КМДА, то Поворозник був її заступником і керував відділом видачі дозвільних документів. У 2013-2014 р. р. Денисюк очолювала Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА – Поворозник знову кілька місяців був її заступником. І невже в їх дуеті гроші лопатою горнула тільки Людмила Денисюк?

Квартирні шахраї

В серпні 2016-го, при досить підозрілих обставин, у відставку подав начальник КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (БТІ) Василь Сенчук, очолював його 15 років (з 2001 року). Вже сама відставка цього беззмінного керівника викликала чимало пересудів, а про її причини тільки ворожили. Що, втім, і не дивно, оскільки ініціював цю відставку новий заступник мера Микола Поворозник – вміє дуже ретельно маскувати всі свої наміри і дії.

Своїм рішенням №786 Київрада призначив відкритий конкурс на посаду нового директора, однак за три дні до нього Поворозник, який в силу своєї посади курирує роботу столичного БТІ, призначив на це місце… свого односельця і покровителя Віктора Билыча! Той, після свого відходу з КМДА в 2006 році, працював у КП «Житлоінвестбуд — УКБ», одному з головних підприємств будівельного клану Непопа—Негрича—Голиці-Билыча (або як їх ще називають, «будівельної мафії»), тому було цілком логічно, що цей клан поставив свою людину на чолі БТІ.

Але подальші дії вже самого Билыча спантеличували. Провівши в БТІ масштабну чистку під приводом реорганізації та скорочення, він узяв до себе в заступники Дениса Гаврикова. Цей чоловік трудився на ниві приватних БТІ, і «підробляв» інженером відразу в декількох: ТОВ «Горспецэксперт», ТОВ «ЖилЭксперт», ТОВ «БТІ-Столиця», ТОВ «БТІ Юкрейніан Груп», ТОВ «Всеукраїнське БТІ, реєстрації та оцінки нерухомого майна». Однією з «фішок» Гаврикова була видача самому собі довідок і гарантійних листів про те, що він не притягався до кримінальної відповідальності – подібними «документами» він охмуряв клієнтів приватних БТІ. Крім того, численні джерела SKELET-info стверджують, що Гавриков часто вживає наркотичні та психотропні речовини, тому часом буває не зовсім адекватним.

І ось, отримавши посаду в державному столичному БТІ, Гавриков відразу ж загорівся ідеєю укласти між держустановою і якоюсь громадською організацією «Офіційне співтовариство БТІ України» (засновниками якої були два приватних БТІ, в яких працював Гавриков) меморандум про співпрацю. Меморандум передбачав вільний доступ цієї організації до архівів столичного державного БТІ, в тому числі з метою «недопущення розкрадання». Це було більш ніж дивно, враховуючи, що архіви БТІ, як і весь його офіс, офіційно охоронявся МВС.

Після цього Віктор Білич пішов спочатку у відпустку, офіційно поклавши на Гаврикова в. о. начальника БТІ, а потім у відставку (тепер він начальник столичного Центру зайнятості). Преса чомусь розцінила цей крок як небажання чесного чиновника Билыча брати участь у корупційних схемах свого підлеглого – але ця версія не витримує жодної критики. Білич – це глиба порівняно з Гавриковым, і це він привів його в БТІ – а значить, міг легко і звільнити. Втім, журналісти припустили, що Гавриков – це людина Поворозника, який вирішив розіграти власну схему, але не знайшов спільної мови з Билычем. Але навіщо тоді було потрібно призначати начальником БТІ Билыча, а не відразу Гаврикова? Неофіційні джерела дають іншу, більш правдоподібну версію: наш «будівельний клан» вирішив то прибрати до рук, то взагалі знищити столичне державне БТІ, і для початку з допомогою Поворозника зробив його начальником Билыча — який розставив там потрібних людей, після чого звільнився, щоб залишитися непричетним до всього, що відбулося далі.

А далі в БТІ почалося: призначення на посади людей вже самого Гаврикова, пропажа документів, підробка документів, реєстрація «заднім числом», був оплачений дорогою (2 мільйони) ремонт офісу приватною фірмою поза тендеру (незаконно). Гавриков оскандалився так швидко, що ображені їм люди пішли прямо до Кличка – і той вже 25 січня 2017 року призначив новим в. о. начальника БТІ Миколи Сушку. Однак той пропрацював лише два тижні: Поворозник доклав зусиль, і 10 лютого 2017 року замість Сушіння в. о. начальника БТІ стала Надія Ященко – один з найстаріших працівників БТІ, яку Гавриков зробив свої заступником. І вона продовжила все те, що творив в БТІ Гавриков, і навіть більше: розірвала з МДВ договір про охорону та уклала її з якоюсь приватною фірмою, після чого архів БТІ фактично перейшов у руки шахраїв, проводила тендери в обхід системи ProZorro, уклала мільйонний договір на закупівлю комп’ютерів з фірмою, засновником якої є росіянин, і т. п.

Але головним чином занепокоєння викликало те, що і при Гаврикове, і при Ященко в БТІ як до себе додому постійно ходить Юлія Петрощук – особистість дуже темна, скандальна і навіть кримінальна. Її чоловік був засуджений за шахрайство з нерухомістю, а сама вона теж працює в цьому бізнесі, чисто «неофіційно» — Петрощук є сполучною ланкою між «чорними ріелторами», усілякими шахраями, приватними фірмами та державними установами. Поява цієї людини в головному столичному БТІ, чий архів тепер знаходиться у владі корупціонерів – це все одно що запустити лисицю в курник. Однак Петрощук часто бачать не тільки в БТІ, але і у КМДА – куди вона ходить в гості до Миколи Поворознику, який навіть виправив їй постійний пропуск.

Тобто, як бачите, столичне БТІ стало центром якоїсь масштабної афери, в якій з одного боку беруть участь «чорні ріелтори», а з іншого перший заступник голови КМДА Поворозник, а стоїть за всім цим «будівельна мафія». Але який? Як ви самі сидите, ці люди вміють робити свої справи дуже тихо, примудряючись при цьому навіть зберігати імідж чесних чиновників.

Сергій Варіс, для SKLET-info

Поворозник Микола: Корейка з КМДА, або скромний оператор фінансових схем. ЧАСТИНА 2 оновлено: Січень 10, 2019 автором: creator