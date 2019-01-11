Лакмусовий папірець для Укрзалізниці, уряду та всієї системи

Укрзалізниця, в особі філії «Південно-західна залізниця» (ПЗЗ), 26.11.2018 без проведення відкритих торгів уклала договір зі скандальний компанією «ВИТЕС» на купівлю копії своєї ж системи «електронний квиток», прикриваючись запуском нового сполучення Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт, пише Антикор.

Завдяки увазі з боку ЗМІ і не байдужості громадських організацій, таких як «Залізниця без корупції», спроба «реформаторів» вивести 21 млн. грн. з Укрзалізниці, яка на 100% належить державі і знаходиться в повному прямому віданні Кабінету міністрів України, вже привернула до себе колосальну увагу не лише залізничників і громадськості, але і державних органів!

«Залізниця без корупції» написала офіційний лист на Державну аудиторську службу України (ГАСУ), яка 18.12.2019 початку моніторинг безпрецедентною закупівлі. Укрзалізниця 29.12.2018 опублікувала на Prozorro свої виправдання щодо проведення закупівлі в одного учасника без проведення відкритих торгів, посилаючись на прикріплене «Експертний висновок», виданий «відділом експертизи і сертифікації походження товарів» Харківської Торгово-промислової палати (ТПП). Як виявилося, Експертний висновок було отримано компанією-підрядником «ВИТЕС» сомою на себе, а не замовником закупівлі!

Більш того, розробник системи «електронний квиток Укрзалізниці booking.uz.gov.ua» – компанія «УНІТ» подала позов до суду на ПЗЗ та обраного нею без проведених відкритих торгів підрядника – компанію «ВИТЕС». Згідно інформації з єдиного реєстру судових рішень України, виконання договору заблоковано, завдяки чому є шанс, що чиновники Укрзалізниці не зможуть вивести 21 млн. грн. через змова посадових осіб Укрзалізниці з «ВИТЕС». Чому змова, докладно описано в нашій статті «Юридичний аналіз афери «Укрзалізниці» щодо скандальної закупівлі власного клона системи продажу квитків онлайн за 21 млн. грн». На жаль, за інформацією зі ЗМІ відомо, що близько 11 млн. чиновники вже встигли вивести через «ВИТЕС».

Спільно з експертами у справі публічних закупівель ми розібралися по суті з підписаним договором та документацією, опублікованій ПЗЗ на Prozorro у виправдання своїх дій у відповідь на моніторинг закупівлі, який проводить ДАСУ.

«Експерти ТПП» у своєму псевдовыводе і тендерний комітет ПІВДЕННО-західної залізниці посилаються на пункт 5 частини 2 статті 32 Закону України «про публічні закупівлі»: «5) потреби здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням».

Далі ми наведемо докази відсутності обґрунтування закупівлі в одного учасника – компанії «ВИТЕС». Деякі з доказів у формі риторичних запитань, але все-таки на них повинні дати відповіді відповідні державні, в тому числі і правоохоронні органи:

1.Відповідно до Закону України «Про ТПП в Україні», ТПП взагалі не мають права видавати «Експертні висновки» на «роботи, пов’язані зі створенням Інформаційної системи! Чому «відділ експертизи та сертифікації походження товарів» підписується під «Експертним висновком» на «роботи, пов’язаної зі створенням інформаційної системи? У «експертів» є компетенція? «Експерти» Антоненко Д. С. і Сайпанова А. О., заступник начальника відділу Колесник Н.З., які підписалися псевдоэкспертизой, мають освіту в сфері інформаційних технологій (ІТ) і є акредитованими експертами, які мають право проводити експертизи у сфері ІТ?

2. Згідно п. 3 «Експертного висновку», заяву на проведення експертизи Харківська ТПП отримала від «ВИТЕС», увагу, — 16.10.2018! Згідно п. 6.22

«Експертного висновку» у складі переданих від «ВИТЕС» в ТПП документації є документ «Технічні вимоги 050.ТБ Спеціалізована пасажирська інформаційна система з оформлення квитків за маршрутом Київ-пасажирський – Бориспіль-аеропорт, засобами АСК ПП УЗ, у тому числі через ЕКО, з використанням довідкового сервера (включаючи розробка необхідної НДІ та інших АРМів)».



Даний документ узгоджений і затверджений самим замовником — Укрзалізницею, увагу, -19.10.2018.

Виходить, що похапцем і з неможливістю стримати спрагу наживи, чиновники Укрзалізниці та підставна компанія «ВИТЕС» спільними зусиллями підставили самих себе, передавши документи в ТПП ще до їх затвердження самим замовником в особі Укрзалізниці! Це є ще одним доказом змови посадових осіб Укрзалізниці, підписали Технічні вимоги, з компанією «ВИТЕС».

3. «Експерти» ТПП, підписуючи «Експертного висновку», навіть не задумалися про те, що список договорів, наданий «ВИТЕС» на псевдоэкспертизу, не має нічого спільного з проведеної закупівлею на 21 млн. грн. У самій процедурі закупівлі Укрзалізниця спільно з «ВИТЕС» роблять підміну понять і намагаються маніпулювати термінами з метою уникнути проведення прозорих відкритих торгів. В договорі, технічних вимогах та кошторисі намішано те, що згідно Закону України «про публічні закупівлі» та «Порядку визначення предмета закупівлі» (затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ЕРТ №454 від 17.03.2016 ), не може бути об’єднано в одній закупівлю: будівельні роботи, і роботи по створенню інформаційної системи, і послуги з модернізації старих автоматизованих систем і т. д. А за фактом проводиться закупівля та поставка нового обладнання, а також постачання нового готового програмного забезпечення (ПО), які не мають нічого спільного з вже належать УЗ автоматизованими системами! Виходить, що «експерти» ТПП підписалися під папером, яка надалі може стати «малявой» після виведення 21 млн. грн. з компанії, що належить державі!

4. Доказом того, що по суті і за фактом закуповується нове готове, а не роботи по створенню інформаційної системи і не послуги з модернізації старого програмного забезпечення, є:

а) Додаток 1 до договору, а саме «Локальний кошторис №2-1-3», в якому представлений конкретний перелік поставляється нового ПЗ;

б) Згідно з Податковим кодексом України (Розділ ХХ, підрозділ 2, пункт 26-1), якщо постачається готове, то поставка звільнена від ПДВ. Саме так без ПДВ і здійснюється поставка згідно «Локальний кошторис №2-1-3». на загальну суму 12,4 млн. грн.;

в) Поставка здійснена менш, ніж за 4 дні, т. к. договір підписаний 26.11.18, а 30.11.18 вже запустили систему в роботу. Провести роботи по створенню спеціалізованої інформаційної системи відповідно до технічних вимог (додаток 2 до договору) неможливо!;

г) У всьому Додатку 1 до договору (Договірна ціна, кошториси та специфікації) немає ні слова про роботи по створенню спеціалізованої інформаційної системи, ні слова про модернізацію вже наявних в УЗ систем.

5.Також за фактом йде закупівля нового обладнання, яке не має нічого спільного зі старим. Перераховане в кошторисах обладнання, а саме: термінали самообслуговування, мобільні термінали контролерів, касові апарати, персональні комп’ютери, POS-термінали, мережеве обладнання тощо, можуть поставити на конкурентних умовах десятки компаній-виробників і постачальників України. Перелік загальнодоступного і абсолютно не унікального обладнання наведено в «Локальному кошторисі №2-1-1 та №2-1-2», яке за 4 дні було поставлено, встановлено, виконані монтажні роботи, що так само неможливо. Відповідно, роботи велися до підписання договору, що незаконно!

6.У додатку 1 до договору, а саме в кошторисі, є ряд будівельних та електромонтажних робіт, які вимагають ліцензії, якою у «ВИТЕС» ні!

7.Намагаючись обґрунтувати проведення переговорної процедури, і «ВИТЕС», і тендерний комітет ПЗЗ, і «експерти» Харківської ТПП посилаються на норму Закону — «потреби здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника». Пояснюємо: «ВИТЕС» ніколи не робив будівельні роботи, ніколи не був ні «інформаційні системи» (КОД ДК021:2015 48810000-9), ні обладнання, ні програмне забезпечення, перераховане в кошторисах в Додатку 1 до договору! А згадки про раніше поставленому програмному забезпеченні компанією «ВИТЕС» не має нічого спільного з даної корупційної закупівлею. Більш того, якщо вже й говорити про закупівлю у того самого постачальника, то судячи з інформації з Prozorro, постачальником системи «електронний квиток Укрзалізниці» є компанія «УНІТ», яка розробила і передала у власність, а сьогодні супроводжує: офіційний сайт Укрзалізниці з продажу електронних квитків booking.uz.gov.ua, ядро системи, програмно-апаратний комплекс сервера мобільних терміналів контролю документів (МТКД), програмне забезпечення для МТКД стюардів, спеціалізовані реєстратори розрахункових операцій тощо:

— офіційний веб-сайт Укрзалізниці;

— ядро системи «електронний квиток Укрзалізниці»;

— сервер мобільних терміналів контролю електронних квитків стюардів;

— програмне забезпечення для мобільних терміналів контролю електронних квитків стюардів;

— спеціалізовані реєстратори розрахункових операцій.

Виходить, що в разі оголошення відкритих торгів, а не проведення переговорної процедури з одним учасником, існує як мінімум ще один абсолютно компетентний потенційний учасник, а цілком можливо і переможець відкритих торгів!

Таким чином, у закупівлі Робіт по створенню спеціалізованої інформаційної системи шляхом модернізації наявного у замовника програмного забезпечення» немає ні робіт по створенню інформаційної системи, ні модернізації вже наявних у власності УЗ систем! Просто-на-просто йде маніпуляція і підміна понять, щоб обійти закон і нормативні акти, заплутати державні контролюючі органи та суспільство з метою уникнути відкритих конкурентних торгів і розпиляти 21 млн. грн.

Відповідно, згідно з пунктом 5 частини 2 статті 32 Закону України «про публічні закупівлі, підстави для проведення закупівлі у того самого постачальника шляхом проведення переговорної процедури з одним учасником, а саме компанією «ВИТЕС», з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності — відсутні!

Олег Бойко

Лакмусовий папірець для Укрзалізниці, уряду та всієї системи оновлено: Січень 11, 2019 автором: Redactor