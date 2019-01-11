На розкішному лайнері три сотні пасажирів підхопили кишкову інфекцію

У Карибському морі майже 300 пасажирів і членів екіпажу круїзного лайнера заразилися кишковою інфекцією.

У Карибському морі 277 пасажирів і членів екіпажу круїзного лайнера заразилися кишковою інфекцією. Про це заявив представник компанії Royal Caribbean, якій належить судно.

Зазначено, що з-за цього лайнер повернеться в порт Канаверал (штат Флорида, США), на день раніше запланованого терміну.

За словами представника компанії Оуена Торреса, всі пасажири отримають компенсацію.

“Ми гадаємо, що правильніше буде повернути всіх додому раніше, щоб гості не турбувалися про своє здоров’я”, – сказав він.

В Royal Caribbean відзначили, що чекають результатів лабораторних досліджень, щоб визначити, заразилися пасажири норовирусами. Представник компанії додав, що постраждали лікує медперсонал корабля.

Відомо також, що круїзний лайнер всього вміщує 8000 чоловік.