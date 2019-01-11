З проблемного банку «Богуслав» через кредити вивели 300 мільйонів

Через кредитування пов’язаних осіб зі столичного банку «Богуслав» в 2016-2017 роках було виведено більше 300 млн грн. Про це повідомили в прес-службі Фонду гарантування вкладів (ФГВФО).

«Під час процедури ліквідації банку «Богуслав» виявлено, що протягом 2016-2017 р. банк надав кредитні кошти компаніям, які за різними ознаками пов’язані між собою іабо з банком. Зокрема, встановлено, що компанії-позичальники не мали власних грошових надходжень в кількості, достатній для обслуговування кредитної заборгованості, та здійснювали діяльність виключно за рахунок отриманих кредитних коштів», — йдеться в повідомленні.

Отримані в банку «Богуслав» кредитні кошти ці компанії перераховували на рахунки різних підприємств, відкриті в цьому і в інших банках — на підставі господарських операцій, що мають ознаки фіктивності.

Як зазначає ФГВФО, аналіз фінансової звітності цих позичальників вказує на те, що реальні обсяги операцій за рахунками не відповідають зазначеним у фінансовій і податковій звітності; власні необоротні активи у них відсутні або незначні; оборотні активи переважно складаються з дебіторської заборгованості; господарська діяльність – збиткова або з мінімальним прибутком. В результаті загальна сума заборгованості цих позичальників склала близько 304 млн грн — 60% заборгованості за всіма кредитами, виданими банком.

Раніше SKELET-info повідомляв, що нардеп від «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул є партнером представника «Блоку Петра Порошенко» Андрія Павелка за корупційною схемою з привласнення понад 200 млн гривень «Родовід банку».