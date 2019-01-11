Чоловік двічі виграв джекпот після віщих снів

Американець кілька разів вигравав великі суми, використовуючи цифри, які побачив у сні.

Американець упевнений, що йому сняться віщі сни. Комбінацію цифр, яка принесла йому вже другий джекпот, Джойнер побачив уві сні. Чоловік стверджує, що йому наснилися цифри чотири, вісім, п’ять і шість.

Через якийсь час американець почав розуміти, що ці цифри його “переслідують”, він кілька разів зустрічав їх в документах, з якими працював. Джойнер поставив на віртуальні гонки, використавши цю комбінацію, і виграв 15 252 долара. Другий виграш на ці ж цифри склав вже 39 697 доларів.

Чоловік зізнався, що йому часто сняться цифри уві сні і він намагається їх використати у повсякденному житті.