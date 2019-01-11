Соціолог заявила, що за Тимошенко голосуватимуть бідні люди

Соціолог Ірина Бекешкіна заявила, що за лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко будуть голосувати більш бідні українці.

За словами експерта, в цьому році в нашій країні немає поділу електорату на дві частини. Вона підкреслила, що практично кожен лідер рейтингу соцопитувань має підтримку в кожному регіоні.

«В цьому році, може, вперше Україна не так чітко ділиться на дві частини. Хоча частково», — пояснила вона.

Ірина Бекешкіна зазначила, «що стосується Бойко, Мураєва, Вілкула — це східна Україна, а Садового, Гриценко — це західна Україна центр». За її словами, актора Володимира Зеленського підтримує практично одна молодь.

Крім того соціолог заявила, що чинного президента України Петра Порошенка і Юлію Тимошенко підтримують майже в кожному регіоні, але є відмінності. За главу держави можуть голосувати українці середнього класу, а за лідера «Батьківщини» більш бідні.