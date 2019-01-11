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Соціолог заявила, що за Тимошенко голосуватимуть бідні люди

11.01.2019

Социолог заявила, что за Тимошенко будут голосовать бедные люди

Соціолог Ірина Бекешкіна заявила, що за лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко будуть голосувати більш бідні українці.

За словами експерта, в цьому році в нашій країні немає поділу електорату на дві частини. Вона підкреслила, що практично кожен лідер рейтингу соцопитувань має підтримку в кожному регіоні.

«В цьому році, може, вперше Україна не так чітко ділиться на дві частини. Хоча частково», — пояснила вона.

Ірина Бекешкіна зазначила, «що стосується Бойко, Мураєва, Вілкула — це східна Україна, а Садового, Гриценко — це західна Україна центр». За її словами, актора Володимира Зеленського підтримує практично одна молодь.

Крім того соціолог заявила, що чинного президента України Петра Порошенка і Юлію Тимошенко підтримують майже в кожному регіоні, але є відмінності. За главу держави можуть голосувати українці середнього класу, а за лідера «Батьківщини» більш бідні.

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