Дівчина нардепа Риболовлі похвалилася прикрасою за $1,5 мільйона

Анастасія Байбородіна – цивільна дружина народного депутата від «Радикальної партії» Сергія Рибалки – шокувала своїх передплатників в соціальній мережі дорогим кольє. Як повідомляє видання «Антикор», дівчина виклала фотографію з надітим на себе кольє Van Cleef вартістю $1,5 млн.

«Це видатне з технічної точки зору ювелірний виріб досить швидко здобуло статус культового творіння. Магічне перетворення не тільки наділяє прикраса грайливістю, але і має функціональний характер, що повністю відповідає духу ювелірного Дому», – підписала Байбородіна фотографію, скопіювавши опис прикраси з офіційного сайту Van Cleef & Arpels.

Видання зазначає, що найчастіше такі прикраси, як кольє Zip, беруть в оренду для виходу на червону доріжку.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Рибалка переписує своє майно і гроші на свою співмешканку – Анастасію Байбородну. А до цього мати Анастасії Байбородиной збрехала про те, що сама заплатила за борди дочки в Нью-Йорку.