Вашингтон і Берлін обмінялися критичними заявами

США та Німеччина продовжують суперечки навколо будівництва російського газопроводу Північний потік-2.

США відкинули аргументи глави МЗС Німеччини Хайко Маасу в підтримку Північного потоку-2.

“Ви пишете про коментарі Маасу по Північному потоку-2 і санкцій і кажете, що це має бути європейський рішення? Якщо це так, то ми закликаємо вас згадати про той факт, що Європа висловилася, Європейський парламент у грудні прийняв резолюцію, що закликає до скасування Північного потоку-2. Спасибі!” – повідомили представники посольства США незабаром після виступу глави МЗС Німеччини.

Напередодні Маас виступив проти введення санкцій щодо проекту Північний потік-2, заявивши, що “питання європейської енергетичної політики повинні вирішуватися в Європі, а не в США”.

Раніше США посилили тиск на Німеччину і погрожували німецьким та іншим компаніям застосуванням каральних заходів за участі в проекті ” Північний потік-2.

Нагадаємо, 11 грудня Палата представників Конгресу США схвалила резолюцію, в якій висловила протест проти будівництва Північного потоку-2, а також підтримала введення санкцій для протидії цьому проекту − зокрема, проти європейських компаній, що беруть участь в його реалізації. Документ не має зобов’язального характеру.