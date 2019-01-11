«Вигнати торгашів з храму»: як соцмережі відреагували на томос-тур Порошенко

Томос — тур президента Петра Порошенка по регіонах України

стартував. Порошенко і Філарет вчора прибули в Рівненську область — причому більшу частину візиту провели в церкві. Натякаючи, що більш важливих справ, ніж помолитися, у президента в регіоні і бути не може.

У соцмережах відреагували на гучну акцію Порошенко по регіонах України.

Журналіст Іван Яковина стверджує, що був упевнений в тому, що турне президента з томосом по українським містам — це злісна інформаційна диверсія з Москви. Логіка зрозуміла: там, звичайно, хотіли б показати, що вся історія з автокефалією — це лише передвиборчий трюк одного кандидата.

Але, як виявилося, ніякої диверсії не було, турне по містах і правда почалося, пише журналіст





Колишній прес-секретар СБУ Станіслав Речинський більш категоричний у своїх висловлюваннях:

» Цікаві у Петра Олексійовича передвиборні «фішки». Приміром, «томос-тур» по Україні. Ще ніхто з кандидатів у Президенти або Президентів не додумувався так цинічно поссать на Конституцію. Тупо займатися саморекламою з церковних амвонів. І робить він це саме як посадова особа, а не приватне. Бо в робочий час. Цікаво було б цей спосіб агітації юридично оцінити. Прецедент небезпечний. Так у нас замість президента православний аятолла з’явиться. Коротше кажучи, пора з’явитися вітчизняним Pussy Riot. І вигнати торгашів їх храму», закликає блогер.





Блогер Максим Іванищев порівнює заяви Томос-туру з тим, що обіцяв Порошенко перед обранням:

«5 років тому Порошенко обіцяв нам: закінчити війну, зміцнення гривні, економічне диво, відродження космічної галузі, інтеграцію в ЄС, «бандитам тюрми» та інше…

Зараз же, гастролює по країні з церковною грамотою, до якої він, за Конституцією, не має ніякого відношення і розповідає який він хороший президент і просить підтримати його на виборах ще раз…

«Авторитетними» друзями Петро Олексійович обзавівся, а ось «відповідати за базар» — немає».

Відомий журналіст Олександр Дубинський повідомляє:

«Ви вже, напевно, в курсі того, що Порошенко «злився» з томос-туру в Луцьк.

Причина — страх.

Примітивний страх незручних питань, які можуть виникнути від громадян і місцевих депутатів, які будуть не з замовленої АП масовки.

Порошенко просто боїться спілкуватися з купленими людьми. Якщо говорити прямо, — ссе звичайного народу.

Тому якщо хочете допомогти Порошенко швидше закінчити агітаційну поїздку за наш рахунок — пишіть такі вимоги місцевій владі.

Діють як ладан на чорта», запевняє журналіст.



