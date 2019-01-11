Аналітики сільського господарства порталу “Інфо-Шувар” повідомили, що українська картопля за рік подорожчав майже вдвічі.

Про це повідомляє ТСН.іа. У січні 2018 року на Столичному ринку цей овоч коштував 4,50 за кілограм. На ринку “Нежданий” в Херсоні – 4 гривні. На львівському “Шуварі” – 3,40 за кілограм. А в сезон вона стала значно дешевше. Але ціна піднялася: на “Столичному” оптом кілограм картоплі став по 7 гривень; на “Нежданому” – картопля по 5,50 гривні; Шувар – 6,50. Такий серйозний стрибок ціни стався на оптових базах. На думку експертів, картопля дорожчає через зростання цін на овочі в 2018 році. За словами Голови української асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка, деякі овочі зросли в ціні на 50 і навіть 130% за рік. У свою чергу, ціна на картоплю зросла лише на 20%. А це означає, що ціна на картоплю буде підтягуватися під ціну інших овочів. Він зазначив, що прогнози на цей рік складали до 25% зростання. “Це в середньому 12-15 гривень за кілограм. Якщо зростання цін не зупиниться, дешевше буде купувати імпортну. Зараз ціна на картоплю підходить під ціни Східної Європи.