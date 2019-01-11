Лукашенко про нашому Союзі: Білорусія — не Росія і нею ніколи не буде

Питання про об’єднання Білорусі і Росії в одну державу не варто. Про це, як передає БЕЛТА, під час наради про соціально-економічний розвиток країни в 2019 році і підходів до подальшого розвитку інтеграційних напрямів заявив білоруський президент Олександр Лукашенко. Міркування про гіпотетичне об’єднання він назвав притягнутими за вуха.

Лукашенко зазначив, що розмов про об’єднання двох держав сьогодні занадто багато, в тому числі і у росіян».

«Зараз з’явилося багато питань у зв’язку з церквою на Україні про автокефалію нашої церкви в Білорусі. Я називаю ці питання дуже дурними, притягнутими за вуха для обговорення в нашому суспільстві», — сказав він.

«Ми з президентом Росії однозначно визначили, що сьогодні в порядку денному такого питання немає — про об’єднання», — додав Лукашенко. Він також підкреслив, що союз Білорусії і Росії може розвиватися тільки на рівноправній основі: «Немає рівноправній основи — ні союзу». Президент Білорусії також пригрозив, що Росія може втратити «єдиного союзника на західному напрямку», так як податковий маневр в нафтовій сфері обіцяє білоруському бюджету вагомі втрати.

При цьому Лукашенко зазначив, що практично всі проблеми у відносинах з Росією вирішені «більш або менш прийнятному варіанті».

Нагадаємо, про те, що Білорусь ніколи не увійде до складу Росії, а поняття «суверенітет» для цієї країни є святим, Лукашенко говорив в грудні минулого року.

«Для нас, запам’ятайте, святе — це суверенітет, я вже про це говорив. Це відносна незалежність, я вважаю, що абсолютно незалежних держав немає. І ви теж не настільки незалежні, але суверенний», — сказав білоруський лідер.

На питання, чи він відчуває загрозу суверенітету Білорусі, Лукашенко відповів, що загроза, з тієї чи іншої сторони, існує завжди. «На те я і президент. Це головне питання у роботі президента — забезпечити суверенітет країни, це в конституції записано», — підкреслив він.

Нагадаємо також, що наприкінці 2018-го року Білоруські регіональні паблики «ВКонтакте» запустили опитування про ставлення до включення країни до складу Росії. Більшість учасників опитування виступили проти. Тільки у Вітебську прихильників входження до складу Росії виявилося більшість — 39 відсотків проти 33.

8 січня агентство Bloomberg опублікувало думку про те, що президент Росії Володимир Путін має намір зберегти свою владу і забезпечити вплив «шляхом поглинання Білорусії».

На думку авторів матеріалу, об’єднання з Білоруссю могло б стати «компенсацією» за втрату України. Агентство підкреслює, що в 2024 році Володимир Путін міг би стати на чолі Верховного державної ради, зберігши при цьому значну частину своєї влади на все життя і не вдаючись до зміни конституції.

При цьому, як зазначається в матеріалі, Лукашенко дуже розраховував на вигоди від економічного союзу з Росією (дешева нафта і газ), однак не готовий жертвувати суверенітетом. У разі загрози, він міг би звернутися за допомогою до Заходу, проте це підірве його «абсолютну владу» в країні.

На думку політолога, заступника директора Національного інституту розвитку сучасної ідеології Ігоря Шатрова, заяви Лукашенка — це форма політичного торгу, звична для білоруського президента.

— Тема піднімається всякий раз, коли перед Білоруссю виникає питання прийняття якогось неоднозначного, на погляд Мінська, більш вигідного для Росії рішення або виконання Мінськом якихось зобов’язань. Ініціюється ця тема завжди саме білоруською стороною і створює фон для переговорів. Як відомо, у грудні минулого року протягом тижня відбулися аж два раунди переговорів між Путіним і Лукашенком. Витоків з другої зустрічі було вкрай мало. Але, за наявною інформацією, на ній, як і на першій, обговорювався податковий маневр в російській нафтовій галузі. В результаті цього маневру білоруським НПЗ доведеться купувати нафту в Росії за цінами, порівнянними зі світовими, що тільки за рік позбавить білоруський бюджет 300 мільйонів доларів. До взаєморозуміння президенти, схоже, не прийшли. Ось Лукашенко і застосував відомий прийом, згадавши про незалежність.

«СП»: — Чим для Лукашенка так важлива незалежність? Він не хоче втратити владу?

— Незалежність і транзитне положення держави дозволяють Лукашенко заробляти на протиріччях між Європою та Росією і як результат створювати для своїх громадян часто навіть більш кращі соціальні умови, ніж в Росії. Точно так само і в стосунках всередині Союзної держави всі плюси від знаходження в його складі використовуються незалежної Білорусією сповна, а всі витрати покладаються на Росію. Все це забезпечує консенсус між владою і основною частиною білоруського суспільства, будучи захистом від майданних потрясінь.

«СП»: — Багато громадяни Білорусі погодилися б пожертвувати незалежністю для створення не союзного, а єдиної держави?

— Думаю, якщо питання про незалежність зараз поставити перед білоруським суспільством і провести чесний референдум, то 40 відсотків білорусів виступить за об’єднання з Росією, 20 відсотків — за вступ до складу Євросоюзу, а ще 40 відсотків підтримають ідею незалежності і від Москви, і від Брюсселя.

«СП»: — І в Москві, і в Мінську часто критикують Союзна держава, мовляв, так і не прийшли до того, до чого хотіли. При цьому обидві сторони не поспішають жертвувати своїм суверенітетом. Чому?

— Що таке Союзну державу? Це єдина держава або щось на зразок конфедерації, як в Євросоюзі? Якщо це подібне Євросоюзу наддержавне утворення, то рух у даному напрямку повільно, але відбувається. Аналізується, до речі, досвід того ж Євросоюзу, робляться висновки з помилок Брюсселя. Наприклад, враховується той факт, що як тільки Євросоюз від економічної інтеграції перейшов до активної політичної фазі, тут і почалися проблеми.

Якщо ж говорити про більш тісної інтеграції, про об’єднання, яким воно бачилося на зорі створення Союзної держави, то з того часу багато води спливло. Тоді Росія і Білорусія були схожі. Обидві держави тільки що вийшли зі складу СРСР і мали ідентичну політичний та економічний устрій. Країни у своєму розвитку пішли різними шляхами, в результаті склалися різні економічні моделі. Об’єднання таких економік можна порівняти з об’єднанням двох Німеччин, коли соціалістична економіка НДР була принесена в жертву, а капіталістичні методи господарювання ФРН поширилися на всю територію об’єднаної Німеччини. У ролі НДР, ясна річ, у нашому випадку виступає Білорусь, а в ролі ФРН — Росія. Саме Білорусії доведеться поступитися тієї видимість стабільності і тими соціальними гарантіями, до яких Лукашенко привчив своїх громадян за роки свого президентства. І якщо навіть у благополучній Європі через десятиліття після об’єднання життєвий рівень на території колишньої НДР нижче, ніж у решті Німеччини, можна уявити, в якому становищі в разі об’єднання виявиться економіка Білорусії. Тому розмови, що Мінськ гальмує більш тісну інтеграцію, це розмови від лукавого. У Москві теж чудово розуміють, що якщо діяти наскоком, дуже скоро можна отримати на захід від Смоленська кілька мільйонів озлоблених білорусів, люто ненавидять Росію.

Так, в якомусь сенсі це пастка, в якомусь сенсі Росія в заручниках у Білорусії, яку і вигодувала. Але об’єктивно дешевше утримувати Білорусію як незалежна держава, ніж робити її частиною Росії. Задумайтесь, чому ні Південна Осетія, ні Абхазія досі не в складі Росії? Вже точно не з-за побоювань з приводу західних санкцій і проблем у відносинах з Грузією.

«СП»: — Які взагалі, по-вашому, межі інтеграції? Або це нескінченний процес?

— Інтеграція як процес гармонізації законодавчої бази, встановлення єдиних норм і правил у всіх сферах життя, формування спільних виробничих ланцюжків, дійсно, може йти нескінченно. І не завжди, а точніше, навіть дуже рідко створення єдиної держави є кінцевою метою інтеграції.

«СП»: — А чому, по-вашому, буксує економічна інтеграція?

— Прикриваючись фразами про недопущення російських олігархів на білоруський ринок, Лукашенко обмежує доступ до Білорусі великого російського бізнесу. З цієї причини часто не вдається ефективно використовувати промисловий потенціал, який Білорусія, дійсно, зберегла, не розгубила в лихі 90-е. З іншого боку, як я вже сказав, загальну економіку важко розвивати ще й тому, що економічні моделі держав різняться.

— Насправді, Лукашенко лише нагадав тільки про те, що будь-який союз передбачає рівні і поважні відносини, — переконаний доцент ВШЕ Павло Родькин.

— Дійсно, чисто імперське ставлення до Білорусії як до сателіту якщо не поширене, то не рідко в суспільній свідомості політичного і особливо навколополітичного класу в Росії. Реакція Лукашенко в цьому відношенні є правильною, цю позицію треба поважати, щоб розвивати Союзна держава і далі. Про сенс і дусі союзних відносин слід було б нагадувати частіше, щоб уникати політичного непорозуміння, яке може мати дуже дорогу геополітичну ціну, на порожньому місці.

«СП»: — Наскільки взагалі можна говорити про незалежність Білорусі в рамках Союзної держави і про Союзну державу?

— Білорусія продемонструвала дієздатність держави, її економічну незалежність не слід недооцінювати й скидати з рахунків. Хоча, багато в чому, вона, дійсно заснована на тих відносинах, які вдалося побудувати з Росією. Білорусь обрала найбільш реалістичний і прагматичний для себе шлях, який при цьому стратегічно відповідає інтересам Росії. Союзна держава безумовно не можна назвати ідеальним, але воно поки показує більшу стабільність, ніж інші пострадянські освіти і структури.

«СП»: — Агентство Bloomberg пише, що Путін хотів би приєднати Білорусь в якості компенсації за втрату України, а також для збереження своєї «абсолютної влади». При цьому, у разі загрози, Лукашенко може звернутися за допомогою до Заходу, але це підірве вже його «абсолютну владу». Наскільки адекватні реальності подібні твердження?

— Союзна держава практично з самого початку свого існування завжди було оточене безліччю самих різних чуток і політичних спекуляцій. Власне загострення конспірологічних версій про долю союзу Росії і Білорусі в останні час в цьому відношенні не оригінальні. Схеми поглинання однієї держави іншою, конфлікту і відкритого розриву і т. д. постійно циркулюють в інформаційному просторі, проте до цих пір Союзна держава, незважаючи на реальні суперечності і виникали тертя демонструвало дивовижну стійкість і життєздатність.

«СП»: — Наскільки глибока сьогодні економічна інтеграція в рамках СГ, і вигідно Лукашенко поглиблювати її? Саме поглиблювати інтеграцію, розвивати загальну економіку, а не вибивати з Росії нижчі ціни на газ в обмін на якісь політичні жести?

— Економічна інтеграція вигідна обом сторонам цього процесу, особливо враховуючи негативні процеси деіндустріалізації в самій Росії і необхідність пошуку дружніх ринків, простір яких, як наочно демонструє політика санкцій, скорочується. До якісному поглибленню інтеграції, можна сказати, штовхає саме життя. Недостатня розвиненість і щільність єдиного економічного простору і створює диспропорції розвитку, які досі стабілізуються виключно через політичні домовленості. Втім, економічна допомога Білорусі з боку Росії багато в чому перебільшується, на фактичне дотування західної економіки Росія витрачає непорівнянні за обсягами кошти.

«СП»: — Які, на вашу думку, межі інтеграції в рамках СГ? Може питання про об’єднання стати в майбутньому?

— Від інтеграційних процесів на російсько-білоруському напрямку не слід очікувати гучних політичних жестів і декларацій. Цей процес відбувається еволюційно, в робочому форматі. Іншими словами, межі інтеграції будуть визначатися економічними, господарськими і культурними відносинами, в яких ще дуже багато що належить зробити і налагодити. Чим менше буде в цих відносинах політичного популізму, тим вони міцніші.